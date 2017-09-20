Google’ın akıllı hoparlörü Home’un daha küçük bir versiyonu üzerinde çalıştığına dair haberler daha önce gündeme gelmişti. Google Home Mini olarak anılan hoparlöre ait olduğu söylenen fotoğraflar, 4 Ekim’de gerçekleştirilmesi beklenen tanıtım öncesinde internete sızdı.

Sızan fotoğraflara bakıldığında Home Mini’nin Amazon Echo Dot’a bir alternatif olacağı anlaşılıyor. Google Home’un standart versiyonundan daha ucuza satılacak olan Home Mini’nin fiyat etiketinde 49 dolar yazacağı iddia ediliyor. Küçük akıllı hoparlörün renk seçenekleri ise Kömür, Kireçtaşı ve Mercan olarak adlandırılıyor.

Tıpkı orijinal Google Home gibi, Home Mini de Google Assistant taşıyacak ve akıllı ev işlevleri için bir merkez işlevi görecek. Hoparlör kullanıcılardan gelecek genel soruları da yanıtlayacak. Home Mini sorulara yanıt verirken üzerindeki seri LED ışıklar da aydınlanacak.

Google Home Mini Pixel 2 etkinliğinde tanıtılacak

Droid Life sitesinde yer alan habere göre, Google Home Mini 4 Ekim’de tanıtılacak. Bu etkinlik Pixel 2’nin resmi duyurusuna da sahne olacak.