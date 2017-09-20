Google’ın 4 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte gözler hiç kuşkusuz Pixel serisi telefonların yeni modellerinin üzerinde olacak. Ancak etkinlikte şirketin tanıtacakları sadece telefonlarla sınırlı kalmayacak. Google Daydream VR başlığının yeni versiyonunu da etkinlikte sergileyecek.

İnternete sızan bir fotoğraf, Google’ın yeni sanal gerçeklik başlığının tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. Kömür, sis ve mercan rengi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan sanal gerçeklik başlığının fiyatının 79 dolardan 99 dolara yükseldiği söyleniyor.

Sızan fotoğrafa bakıldığında yeni sanal gerçeklik başlığının tasarım bakımından selefinin önüne geçtiği fikri oluşuyor. Fotoğraf, Google’ın materyal listesine yeni bir seçeneği daha eklediğini de düşündürüyor. Droid Life sitesinde yer alan habere göre, ilk nesil Google Daydream VR başlığında kullanılan kumaşın yerini naylona bırakmış olması muhtemel görünüyor. Google dışındaki şirketlerin de Daydream VR başlıkları üreteceği biliniyor. İddia edilen fiyat artışı, şirketin giriş seviyesi pazarını kontrol etmeye çalışmayıp iş ortaklarına alan açacağının bir göstergesi olarak nitelenebilir.

Google Daydream VR başlığıyla uyumlu telefonların sayısını artırma sözü vermişti

Google Daydream VR platformunu destekleyen telefonların sayısını artırma sözü vermiş ve yıl sonu itibarıyla bu listedeki telefon sayısının 11’e ulaşacağımı belirtmişti. Ancak şirket henüz bu sözünü tutabilmiş değil. Daydream VR başlık sahipleri sadece Google’ın Pixel telefonlarında, Samsung Galaxy S8 ve S8’ta, Motorola Moto Z’de, Huawei Mate 9 Pro ve Porsche Design Mate 9’da, ZTE Axon 7’de ve Asus ZenFone AR’da Daydream desteği bulabiliyor. Etkinlikte bu listeye en az 2 modelin daha eklenmesi oldukça muhtemel görünüyor.