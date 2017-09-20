Google’ın HTC’yi satın alacağına dair dedikodular kısa bir süre önce etrafta dolaşmaya başlamış, ancak yoğun gündem bu iddiayı ortadan kaldırmıştı. Ancak yeni gelişmeler, bu ihtimalin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor. Ünlü duyumcu Evan Blass’e göre, HTC Google ile yaptığı satış anlaşmasını 21 Eylül tarihinde resmen açıklayacak.

Bunun hem HTC hem de Google Pixel telefonlarının hayranları için iyi bir haber olduğu söylenebilir. Yeni amiral gemisi telefonu U11 ve sanal gerçeklik başlığı Vive ile donanım geliştirme ve üretme konusundaki yetkinliğini ortaya koyan HTC’nin 4 Ekim’de tanıtılacak Google Pixel 2’nin de üreticisi olduğu söyleniyor. İki şirket daha önce 2014’te duyurulan Nexus 9 tablet için birlikte çalışmıştı.

[1] Someone sent me a copy of an internal invitation to an HTC employee Town Hall meeting tmrw (9/21). One alleged topic: Google acquisition — Evan Blass (@evleaks) September 20, 2017

HTC ve Google arasındaki anlaşmanın yarın itibarıyla duyurulacağını düşündüren yeni olaylar ise şu şekilde gelişti: İlk olarak, HTC hisselerinin 21 Eylül Perşembe gününde Tayvan Borsası’nda işlem görmeyeceği açıklandı. Ardından ünlü duyumcu Evan Blass, HTC içinden aldığını iddia ettiği bir bilgiyi artırdı. HTC’nin çalışanlarına 21 Eylül için bir şirket içi büyük toplantı duyurusu yaptığını belirten ünlü duyumcu, toplantıda Google’a satışın duyurulmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Blass, HTC Google anlaşmasının Tayvanlı üreticinin donanım biriminin bir kısmını kapsayabileceğini dile getirdi. Ünlü duyumcu, HTC’nin sanal gerçeklik alanındaki faaliyetleri için markasını korumayı isteyebileceğini sözlerine ekledi.

HTC Google tarafından satın alınan ilk büyük üretici olmayacak

HTC Google tarafından satın alınan ilk büyük mobil telefon üreticisi olmayacak. Google daha önce de 2011’de Motorola’yı satın almış, ancak aradığını bulamayıp şirketi 2014’te Lenovo’ya satmıştı.