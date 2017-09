Google’ın HTC’yi satın alacağına dair dedikodular kısa bir süre önce etrafta dolaşmaya başlamış, ancak yoğun gündem bu iddiayı ortadan kaldırmıştı. Ancak yeni gelişmeler, bu ihtimalin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor. Ünlü duyumcu Evan Blass’e göre, HTC Google ile yaptığı satış anlaşmasını 21 Eylül tarihinde resmen açıklayacak.

Bunun hem HTC hem de Google Pixel telefonlarının hayranları için iyi bir haber olduğu söylenebilir. Yeni amiral gemisi telefonu U11 ve sanal gerçeklik başlığı Vive ile donanım geliştirme ve üretme konusundaki yetkinliğini ortaya koyan HTC’nin 4 Ekim’de tanıtılacak Google Pixel 2’nin de üreticisi olduğu söyleniyor. İki şirket daha önce 2014’te duyurulan Nexus 9 tablet için birlikte çalışmıştı.

[1] Someone sent me a copy of an internal invitation to an HTC employee Town Hall meeting tmrw (9/21). One alleged topic: Google acquisition

— Evan Blass (@evleaks) September 20, 2017