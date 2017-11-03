HTC çift arka kameralı telefon üretimine çok erken başlamış, ancak bu acelecilik şirkete bir fayda getirmemişti. 2016 itibarıyla çift arka kameralı telefonlardan vazgeçen Tayvanlı şirket, sektörün dinamikleri doğrultusunda bu alana geri dönmeye hazırlanıyor.

HTC’nin akıllı telefon birimi başkanı Chialin Chang, şirketinin önümüzdeki yıl kesinlikle çift arka kameralı bir telefon çıkaracağını belirtti. Chang, bu özelliğin öne çıkmasını sağlayacak bir yaklaşım oluşturmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Chang’in sözleri, HTC’nin uzun süredir karşı karşıya olduğu problemin daha net biçimde anlaşılmasını sağlıyor. Şirket oldukça etkileyici cihazlar geliştirmeyi başarıyor. Ancak Apple, Samsung ve LG’nin ön plana çıktığı pazarda kendisini öne çıkarma konusunda sıkıntı yaşıyor.

HTC çift arka kameralı telefonlar üretmeye, Apple çift arka kamerayı popüler hâle getirmeden çok daha önce başlamıştı. Şirket ilk çift arka kameralı telefonunu 2011’de çıkarmış ve ikinci sensörü sadece üç boyutlu efektler için kullanmıştı. HTC 2014’te derinlik efektinin popülaritesinin farkına varmış, ancak bunun fotoğraflarda yeniden odaklama için kullanmayı seçmişti. Şirket, son çift arka kameralı telefonunu ise 2015’te çıkarmıştı. Apple ise 2016’da tanıttığı iPhone 7 Plus ile çift arka kamerayı ana akım hâline getirmişti.

HTC çift arka kameralı telefon sunumu konusunda hâlâ kararsız

HTC çift arka kameralı telefon üretmeye geri döneceğini açıklasa da, belli noktalarda hâlâ kararsız olduğu anlaşılıyor. Geçmişte sadece çift arka kameranın varlığı, HTC’nin telefonlarının ayırt edilmesi için yeterli olmuştu. Ancak çift arka kameranın standarda dönüşmesiyle birlikte HTC’nin yeni bir şeyler yapması gerekiyor. Yazılım destekli efektler çift arka kamerayı özelleştirme konusunda şirketlere çok sayıda seçenek sunuyor. Ancak HTC’nin bu konudaki seçiminde oldukça dikkatli ve hassas davranması gerekiyor.