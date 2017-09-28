Huawei’nin alt markalarında Honor, yeni akıllı telefonunun tanıtım tarihini açıkladı. Honor 7X adını taşıyan telefon, 11 Ekim’de şirketin ana vatanı Çin’de gerçekleştirilecek etkinlikte gözler önüne çıkacak.

Etkinliğin duyurusu, şirketin Çin’in popüler sosyal ağı Weibo’daki sayfası üzerinden yapıldı. Hazırlanan afişte yer alan “Sıradan insanlardan daha uzağı mı görmek istiyorsunuz? Daha yükseği? Kafanızı ve dünyanızı genişletin.” ifadeleri, Honor’un modaya uyarak ön panelin tamamını kaplayan ve 18:9 görüntü oranına sahip bir ekran sunacağını düşündürüyor. 7X, çift arka kamerası ve Kirin 655 yonga setiyle dikkat çeken Honor 6X’in mirasını devam ettirecek.

7X bundan kısa bir süre önce Çin’de satılması için gerekli olan 3C sertifikasını almıştı. Akıllı telefonun ön panelinin tamamını kaplaması beklenen ekranın 5.5 inç büyüklüğünde olacağı söyleniyor. Ekranın 1080p çözünürlüğünde olacağı belirtilirken, bunun ön panelin tamamını kaplayan ekranda nasıl görüneceği merak ediliyor.

Akıllı telefonun kalbinde Huawei’nin kendi üretimi olan sekiz çekirdekli Kirin 670 yonga setinin bulunması bekleniyor. Kirin 670’e 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanının eşlik etmesi öngörülüyor. Cihazın kutusundan Android 7.1 Nougat ve EMUI 5.1 kullanıcı arayüzüyle çıkması da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Honor 7X, kamera konusunda kısa süre önce tanıtılan Honor V9 ile aynı noktada duracak gibi görünüyor. Akıllı telefonun arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü iki lensi barındıran bir kamera kurulumunun bulunması bekleniyor. Parmak izi tarayıcısının da telefonun arka panelinde yer alacağı söyleniyor. USB Type-C girişine sahip telefonun hoparlör ızgaralarının da Honor V9’a benzer biçimde yerleştirildiği belirtiliyor.

Honor 7X için 32 GB depolama seçeneği de sunulabilir

Honor 7X için 32 GB depolama alanı seçeneğinin de sunulması ihtimaller arasında sayılıyor. Bu versiyonun Çin’de 1499 yuan (808 TL) karşılığında satılması bekleniyor. 64 GB depolama alanına sahip versiyonun fiyat etiketinde ise 1799 yuan (970 TL) yazacağı söyleniyor.