Hermes Yaratıcılık Yarışması’nda Koalay.com’a 2 Altın Ödül Verildi

(Bu metin Koalay.com tarafından hazırlanmış bir tanıtım yazısıdır.)

Araç sahiplerinin sigorta poliçesi tekliflerini internette karşılaştırmalarını ve istedikleri araç sigortasını online olarak satın almalarını sağlayan Koalay.com, yenilikçi iş modeli ile iki altın ödül kazandı.

E-ticaret sektöründe online sigorta brokeri olarak faaliyet gösteren Koalay.com, uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödülleri Yarışması’ndan 2 altın ödül kazandı. Hermes Awards’dan kazanılan bu ödüller Koalay.com’a uluslarası alanda bilinirlik kazandırmasının yanı sıra müşterileri ve iş ortakları açısından kazanılan itibar açısından da büyük bir önem taşıyor.

Tasarım konusunda profesyonel hizmetler sunan ajansların ve tasarımcıların çalışmalarını konsept, içerik, tasarım ve teknoloji açısından değerlendiren Hermes Yaratıcılık Ödülleri bu sene195 kategoride 6 bin başvuru aldı. Araç sahiplerinin sigorta yaptırırken farklı seçenekleri değerlendirerek en uygun sigorta poliçesi teklifini satın alabilmelerini sağlayan online sigorta brokeri Koalay.com websitesini ?İşletmeden Tüketiciye? ve ?Ürün? kategorilerinde 2 altın ödüle layık gördü.

Koalay.com’da araç sigortası için teklif alınması, karşılaştırma yapılması ve karar verilen sigortanın satınalınması süreci online olarak araç sahibi tarafından gerçekleştiriliyor. Koalay.com’un ücretsiz sunduğu teklif alma hizmeti Türkiye’de araç sahiplerinin araç sigortası yaptırırken farklı seçenekleri değerlendirerek en iyi sigorta poliçesi teklifini satın alabilecekleri konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor.

Türm süreçleriyle online gerçekleşen ve Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama sayesinde araç sahipleri en uygun araç sigortasını satın alabiliyor. Teklif alma, teklifleri değerlendirme ve uygun teklifi satın alma süreci 3 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor.

Koalay’ın aldığı 2 altın ödülün kapsamı şu şekilde:

1) İşletmeden Tüketiciye Kategorisi: Türkiye’de işleri en çok kolaylaştıran B2C sitesi.

2) Ürün kategorisi: Türkiye’nin araç sigortası satın alınabilen ilk tüketici web sitesi.

Koalay.com web sitesinin Hermes Creative Awards yarışmasında 2 altın ödüle layık görülmesinde aşağıdaki iş modeli ve değerlendirme süreci etkili oldu:

– Koalay’ın online sigorta brokerliği hizmetleri

– Koalay’da kimler hizmet alıyor? (Eğitim düzeyi yüksek, teknolojiye meraklı, 30-50 yaş aralığında araç sahipleri.)

– Koalay’da hedef ne? (Ücret ödemeden, farklı sigorta şirketlerinden anında araç sigortası teklifi alabilme ve tercih edilen poliçeyi satın alma olanağı.)

– Koalay nerede hizmet veriyor? (Tüm Türkiye’de.)

– Neden Koalay? (Araç sigortası satın almak için en düşük maliyetli, en uygun ve en kullanışlı seçenek.)

– Koalay nasıl hizmet veriyor? (Websitesi ziyaretçileri 5 basit adımda Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinin sunduğu fiyat seçeneklerinden birini seçerek sigorta poliçelerini anında satın alabiliyorlar. Teklif ve satın alma süreçleri, basit ve kısa formlar kullanılarak websitesi üzerinden satış elemanı baskısı veya kafa karıştıran detay bilgiler olmadan tamamlanabiliyor.)

Koalay.com sigorta fiyatlarını kolay müşteri deneyimi için düşükten yükseğe sıralıyor. Müşteri aynı zamanda sigorta tekliflerini kişiselleştirme ve karşılaştırma olanağına sahip oluyor. Bu sayede fiyat, kapsam veya sigorta şirketi tercihine göre karar verebiliyor. Koalay.com’u sigorta acentalarından ayıran en önemli özellik ise Koalay.com’un hiçbir sigorta şirketine bağlı olmaması. Koalay.com sigorta şirketlerini değil, müşteriyi temsil ediyor. Müşteriler diledikleri sigorta şirketinin poliçesini kendileri seçiyor ve anında online olarak satınalabiliyor.

Koalay.com’un Hermes Yaratıcılık Ödülleri Yarışması’ndaki 2 altın ödül başarısında; marka web sitesinin yaratıcılığı, Cengiz adlı koala maskotunun marka vaadini çok etkili bir şekilde temsil ediyor olması, web sitesinde ilk yıl 1.700.000 olan toplam sigorta teklifi sayısının 2. yılda 2.005.680 gibi bir sayıya ulaşması ve Koalay’ın tüketici güveni oluşturması etkili oldu.

Koalay.com’da müşteriler araç sigortasını 3 dakikada satın alabiliyor. Koalay.com’un anlaşmalı olduğu sigorta şirketleriyle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan sistem entegrasyonu bulunuyor.

Koalay.com, anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinin sunduğu kasko ve trafik sigortası tekliflerini, poliçe tutarlarını ve poliçe kapsamlarını çok kısa bir süre içerisinde tarayarak karşılaştırıyor.

Online araç sigortası teklifi almak için Koalay.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.