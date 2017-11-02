Uzun süredir zarar eden GoPro, 2017’deki hedefini yeniden kârlı hâle gelmek olarak belirlemişti. Şirket, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bu hedefe ulaşmış gibi görünüyor. Yayınlanan son GoPro finans raporu, şirketin geride kalan üç aylık dönemi 15 milyon dolar net gelirle tamamladığını gösteriyor.

Söz konusu kâr miktarı çok yüksek değil. Ancak GoPro’nun geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğini 104 milyon dolar zararla kapattığını hatırlayınca mevcut nokta daha etkileyici görünüyor. Analistlerin yüzde 30’luk gelir artışı beklentisinin üzerine çıkan şirket, yüzde 37’lik bir gelir artışı sağlamayı başardı. GoPro, yılın üçüncü çeyreğini 330 milyon dolar gelirle tamamladı. Bu miktar, geçtiğimiz yıl 240.5 milyon seviyesindeydi.

GoPro için üçüncü çeyrek iyi geçse de, şirketin dördüncü çeyreğe yönelik beklentileri yatırımcıları etkilemedi. Yılın son çeyreğinde 470 milyon dolar gelir beklentisi açıklayan şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 10 oranında değer kaybetti. Analistler GoPro’nun son çeyreği 520 milyon dolar gelirle kapatmasını bekliyor.

GoPro, büyümesinde operasyon maliyetlerinin azaltılmasına ve yüksek ortalama satış fiyatına dikkat çekiyor. Şirket, 2017 itibarıyla operasyon maliyetlerinin yüzde 30 oranında azaltılmasını hedeflemişti. Bu amaç doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde 270 çalışanıyla yollarını ayıran şirket, operasyon maliyetlerini son 3 yılın en düşük seviyesine çekmeyi başardı. Ortalama satış fiyatında ise yüzde 22 oranında bir artış kaydedildi. Şirket, bu oranın yükselmesinde 500 dolarlık Hero 6 Black kameraya yönelik yüksek talebin varlığının önemli bir rol oynadığını belirtti.

GoPro finans raporu yeni ürünleri de hatırlatıyor

GoPro finans raporu, şirketin önümüzdeki dönemde piyasaya çıkaracağı ürünleri de hatırlatıyor. Şirketin 360 derece kamerası Fusion, kasım ayı içinde satışa sunulacak. Fusion’ın fiyat etiketinde 699 dolar yazacak. GoPro Fusion ile yeni bir ürün kategorisine merhaba diyecek.