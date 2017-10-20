Google Pixel 2 XL iFixit tarafından parçalarına ayrıldı

Google’ın 4 Ekim’de tanıttığı yeni akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL, 19 Ekim itibarıyla yurt dışında satışa sunuldu. Yeni çıkan önemli teknolojik ürünleri vakit kaybetmeden parçalarına ayıran iFixit, aynı reçeteyi ikilinin büyük modeline de uyguladı. Google Pixel 2 XL iFixit tarafından mercek altına alındı.

Pixel 2 XL’e uygulanan parçalara ayırma işlemi, genel itibarıyla çok da şaşırtıcı sonuçlar sunmuyor. Telefonun büyük kamera modülünün varlığı dikkat çekerken, Active Edge adını taşıyan kenar özelliğinin çalışma prensibi de işlem sayesinde daha iyi anlaşılıyor.

Active Edge, Google’ın Google Assistant’ın aktive edilebilmesi için Pixel 2’nin kenarlarının sıkıştırılmasına verdiği isim. Parçalara ayırma işlemi, bu özelliğin telefonun kenar kısımlarına yerleştirilmiş gergin mekanizmalar sayesinde uygulandığını gösteriyor.

Söz konusu gergin mekanizmalar, telefonun esnek devre levhası ve kasası arasında rezistans birimi olarak işlev görüyor. Esnemeye uygun olan bu birimler üzerinden elektrik sinyalindeki değişiklikler algılanabiliyor. Kullanıcılar böylelikle telefonu sıkıştırdıklarında Google’a kenarların daha ne kadar esneyebileceği konusunda veri de iletmiş oluyor.

Google Pixel 2 XL iFixit’ten tamir konusunda geçer puan aldı

Google Pixel 2 XL, iFixit’in tamir edilebilirlik testinden ise 10 üzerinden 6 puan aldı. Bazı ürünlerin bu testten 2 puan aldığını düşününce Pixel 2 XL’in puanının gayet iyi olduğu söylenebilir.