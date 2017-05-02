Apple Watch kullanıcıları son birkaç gün içinde bazı uygulamaların ortadan kaybolduğunu farketmiş olabilir. AppleInsider’da yer alan habere göre; Amazon, eBay ve Google Haritalar iOS uygulamalarının Apple Watch versiyonları geri çekildi. Amazon ve eBay uygulamalarının Google Haritalar Apple Watch uygulamasına kıyasla daha sonra ortadan kaybolduğu söyleniyor.

Söz konusu uygulamaların ortadan kaybolması, çeşitli soruları da beraberinde getirdi. Akıllara gelen ilk soru, uygulamaların yokluğunun neden bu kadar geç fark edildiği oldu. Bunun Apple Watch için bir problem mi yoksa akıllı saat pazarında olgunlaşma yansıması mı olduğu sorusu da ayrıca akıllara düştü.

Yine de, bu durum Apple Watch’un başının belada olduğu anlamına gelmiyor. Cupertino merkezli şirket, 2016’nın son çeyreğinde Apple Watch gelirinin rekor kırdığını açıklamıştı. Giderek gelişen ve potansiyeli yüksek olan bir ekosistemden çıkmak, geliştiriciler için çok mantıklı görünmüyor.

Söz konusu uygulamaların geri çekilmesinin gerekliliklerine ilişkin bir değerlendirme sürecinin parçası olması ihtimal dahilinde yer alıyor. Eğer sadece birkaç kişi bu uygulamaları bileklerinde görmeye ihtiyaç duyuyorsa, bu durum geliştiriciler açısından pek de büyük bir zafer gibi görünmüyor. Ancak bu geliştiricilerden biri, uygulamanın yakında geri döneceğini fazla zaman kaybetmeden açıkladı.

Google Haritalar Apple Watch uygulaması yakında tekrar kullanıma sunulacak

Google’dan yapılan açıklamada, Haritalar uygulamasının Apple Watch versiyonunun yakında yeniden kullanılabileceği belirtildi. Amazon ve eBay cephesinden ise şimdilik bir açıklama gelmedi.