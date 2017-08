Samsung uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve S8+’ı tanıttı. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemilerinde sırasıyla 5.8 ve 6.2 inç ekranlar bulunuyor.

Her iki akıllı telefonun da hem tasarımları hem de bazı özellikleri sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Bu özellikler kullanıcılara nelerle karşılaşacakları konusunda ipucu vermişti. Tüm detayların ortaya çıkmasıyla birlikte iki telefon arasında daha sağlıklı bir karşılaştırma yapmak da mümkün hâle geliyor. Biz de Samsung’un yeni telefonlarını sizler için teraziye koyduk.

Tasarım

S8 ve S8+ arasında tasarım anlamında çok az fark bulunuyor. S8+, isminden de anlaşılabileceği üzere, standart S8’in büyük versiyonu olma niteliğini taşıyor. 148.9 x 68.1 x 8.0 mm.’lik boyutlara sahip S8, tartıda 155 gram çekiyor. 173 gram ağırlığındaki S8+ ise 159.5 x 73.4 x 8.1 mm. boyutlarında.

Her iki cihazın kasasında da metal ve cam bir arada bulunuyor. Akıllı telefonların Infinity ekranları çift tarafa kavisleniyor. Samsung, S8’de düz ekran seçeneği sunmayı bırakıyor.

Akıllı telefonların ekranlarının üst ve alt kenarlarını oldukça ince bir çerçeve sarıyor. Her iki cihazın ön yüzünde de fiziksel bir tuş bulunmuyor. Parmak izi tarayıcıları her iki cihazda da telefonların arka paneline kameranın yanına yerleştirilmiş. Her iki telefon da suya ve toza karşı dayanıklı kasalara sahip. USB Type-C ve 3.5 mm. kulaklık jakı da her iki telefonun ortak noktaları arasında yer alıyor.

Ekran

S8’de 5.8 inç, S8+’ta ise 6.2 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. 0.4 inçlik bu boyut farkı dışında iki akıllı telefonun ekranı arasında bir fark bulunmuyor.

Her iki cihazda da AMOLED Infinity ekran bulunuyor. AMOLED Infinity ekran 18.5:9 gibi sıra dışı bir görüntü oranına sahip. Bu da ekrandaki boyut artışının uzunluğun artmasıyla sağlandığını gösteriyor.

Her iki telefon da 2960 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüklü ekranlara sahip. S8’de piksel yoğunluğu 570 ppi olurken, bu değer S8+’ta 529 ppi’ya iniyor. Hem S8 hem de S8+ süper keskin bir görüntü vadetse de, S8 ekranının daha küçük olmasının avantajıyla biraz daha net bir görüntü deneyimi yaşatabilir. İki cihazın ekranının da HDR içerikleri oynatmaya uygun olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Kamera

Hem Galaxy S8 hem de S8+’ın arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü, f/1.7 diyafram genişlikli Duo Pixel arka kamera bulunuyor. Optik görüntü sabitleme de arka kameranın özellikleri arasında yer alıyor. Ön kamera çözünürlüğünü 8 megapiksele yükselten Samsung, ön kameraya otomatik odaklama özelliğini de eklemiş.

Her iki akıllı telefonun kamerasında da kullanıcılara artırılmış gerçeklik unsurları, filtreler ve çıkartmalar sunuluyor. Bixby Vision entegrasyonu ise kamerayı bir görsel arama aracına dönüştürüyor.

Samsung iki yeni cihazında çok kareli görüntü işleme teknolojisini kullanıyor. Aynı anda üç kare yakalayan kamera, bu üç kareyi birleştiriyor ve ortaya daha iyi ve net bir fotoğraf çıkıyor.

Donanım

Galaxy S8 ve S8+, donanımsal anlamda da neredeyse aynı özellikleri paylaşıyor. Pil kapasitesi, iki cihaz arasındaki donanımsal anlamdaki tek fark durumunda. Samsung, S8 modellerinde Qualcomm Snapdragon 835 ve Exynos 8895 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği bulunuyor. Ancak burada kullanıcılara seçim şansı verilmiyor. İşlemci bölgeye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşlemcilere 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği sayesinde bu alanın üzerine 256 GB daha eklenebiliyor.

S8’de 3000 mAh kapasiteli pil bulunuyor. S8+ ise 3500 mAh kapasiteli bir pil taşıyor. Her iki pil de hızlı ve kablosuz şarj özelliğini destekliyor. Galaxy S8 ve S8+’ın kablolu şarjı USB-C girişi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Parmak izi tarayıcısı S8 ve S8+’ın arkasında bulunuyor. Samsung’un yeni akıllı telefonlarında iris ve yüz tanıma özellikleri de yer alıyor.

Yazılım

Samsung’un yeni telefonlarının her ikisi de kutularından Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak. Bu işletim sistemini TouchWiz kullanıcı arayüzü tamamlıyor. Dolayısıya iki telefonun temel deneyimleri arasında bir fark olmayacağı söylenebilir.

Bixby, Samsung’un Galaxy S8 ile sunduğu yeni özellikler arasında yer alıyor. Her iki telefonda da bulunan bu yapay zekâ asistanı, ilk etapta tüm ülkelerde kullanılamayacak. Bixby, her iki modelde de telefonun sol kenarında bulunan özel bir tuşla aktive edilebilecek.

Galaxy S8 ve S8+ arasında neredeyse fark yok

Samsung’un yeni telefonları arasında çok somut farklar bulunmuyor. Fiziksel boyut ve pil kapasitesi dışında iki cihazın kullanıcı deneyiminde herhangi bir fark göze çarpmıyor.

Bu noktada kullanıcıların tercihlerinde fiyat önemli bir faktör olacak gibi görünüyor. Galaxy S8 Türkiye’de 4 bin 399 TL karşılığında satılacak. S8+ içinse 4 bin 999 TL ödemek gerekecek.