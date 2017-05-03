Facebook Messenger oyun servisini dünya çapında kullanıma açtı

Facebook, yeni Messenger oyun oynama özelliklerinin dünyanın dört bir yanında, uygulamayı her ay kullanan 1.2 milyar kişinin tümüne açıldığını duyurdu. Instant Games adlı Facebook Messenger oyun platformu ilk olarak geçtiğimiz kasım ayında, Pac-Man ve Galaga gibi klasik atari salonu oyunlarıyla açılmıştı.

Platformla birlikte Facebook’un internet tarayıcısı üzerinden oynanan popüler oyunları Zynga’s Words with Friends gibi, mobil oyun dalgasının ilk günlerinde büyük bir kullanıcı ilgisi çeken oyunları da yeniden lanse edilmişti. Facebook, belirli bölgelerde 50’den fazla oyunun erişilebilir olduğunu belirtiyor.

Instant Games’in yayılmasının bir parçası olarak Facebook, ilk olarak geçen ay duyurusu yapılmış olan sıra tabanlı oyun şeklini, oyun yapımcılarının liderlik panoları ve turnuvaları entegre etme imkanıyla birlikte kullanıma sunuyor. Words with Friends, bu yeni özellikleri kullanan ilk oyunlardan bir tanesi oluyor. Facebook’tan iOS ve Android platformlarına geçişi beceremeyen Zynga, bu şekilde mobil oyun sektöründe kaybettiği ilgiyi yeniden kazanmayı hedefliyor.

Bu arada Facebook, oyun stratejisinde Messenger’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri olan sohbet robotlarını da unutmuyor. Şirket geçtiğimiz ay bir Messenger bot mağazası da açmıştı. Otomatikleştirilmiş yazılımlar yardımıyla oyuncular yeni oyunları denemeleri ve daha yüksek puanlar için rekabet etmeleri için teşvik edilecek.