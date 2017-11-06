Facebook Bonfire Android uygulaması kullanıcılarla buluşmaya başladı

Facebook’un Bonfire adını taşıyan görüntülü grup sohbeti uygulaması, geçtiğimiz eylül ayında Danimarka’daki iOS kullanıcılarıyla buluşmuştu. Uygulamanın Android versiyonu için testler de kısa süre önce başlamıştı. Facebook Bonfire Android uygulamasının tam sürümü de sonunda kullanıcıların karşısına çıktı.

Sosyal paylaşım sitesinin Android uygulamasını yayınlamak için de ilk tercihi Danimarka oldu. Ancak başka ülkelerdeki Android cihaz sahipleri de uygulamayı APK aracılığıyla indirip deneyebiliyor.

Grup video sohbeti imkânı sunan çok sayıda uygulama bulunuyor. Bonfire ise Facebook’u ve ekosistemindeki servisleri kullanmayı sevenler için uygun bir tercih olma potansiyeli taşıyor. Kullanıcılar bölünmüş ekranda birbirleriyle sohbet ederken, başka işlemler de gerçekleştirebiliyor. Çıkartma eklemek, pencerelerin boyutlarını yeniden ayarlamak, fotoğraf çekmek ve bu fotoğrafı Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp veya Instagram üzerinden paylaşabilmek söz konusu işlemler arasında bulunuyor. Uygulamada “live chill” adını taşıyan bir özellik olsa da, bu özelliğin neye yaradığı henüz bilinmiyor.

Facebook Bonfire Android uygulamasının önünde hâlâ coğrafi kısıtlama bulunuyor

Uygulamayı Google Play Store üzerinden indirmeye çalışanların karşısına hâlâ coğrafi engeller çıkıyor. Facebook Bonfire Android uygulamasıyla bağımsız servisler ekosistemine bir halka daha eklemiş oluyor.