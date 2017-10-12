Essential, akıllı telefonunun beyaz renkli versiyonunu yakında satışa sunacak. Şirket, ön sipariş sürecinde beyaz renkli Essential Phone satın alanlara bir e-posta gönderdi ve telefonun sevkiyatının önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacağını açıkladı. Şirketin Twitter hesabından yapılan duyuruda ise beyaz renkli telefonun Best Buy, Amazon ve Sprint kanalları aracılığıyla da satılacağı belirtildi.

Essential akıllı telefonunun siyah renkli versiyonunun sevkiyatına 25 Ağustos’ta başlamıştı. Beyaz renkli modelin çıkışı ise neredeyse iki ay gecikti. Bu gecikmenin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Ancak zamanında Apple’ın da beyaz renkli iPhone 4’ü siyah modelden 10 ay sonra satışa sunabildiğini unutmamak gerekiyor. Zaman zaman materyal sıkıntısı nedeniyle farklı renk seçeneklerinin çıkışı gecikebiliyor. Dolayısıyla beyaz Essential Phone için yaşanan bu gecikme kulağa şaşırtıcı gelmiyor.

Essential Phone için yeni güncellemeler yolda

Essential Phone için kısa süre önce kameranın fotoğraf yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla bir güncelleme yayınlanmıştı. Android Oreo güncellemesinin beta versiyonunun da yakında kullanıcılarla buluşacağı açıklanmıştı. Essential’ın akıllı telefonunun duyurulmasının ardından Apple, Google ve Samsung’un amiral gemisi telefonlarını duyurması, şirketin işlerini zorlaştırmıştı. Beyaz renkli modelin çıkışının Essential’ın talihini nasıl etkileyeceği zamanla anlaşılacak.