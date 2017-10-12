Artık pek çok filmde drone’lar ile çekilmiş sahneler görülüyor. Ancak bu durum drone kameralarının sinemaya uygun olduğu anlamına gelmiyor. Bu kameralarda bulunan lensler, kalite bakımından genellikle profesyonel sinema kameralarının arkasında kalıyor. DJI Zenmuse X7 ile drone’lara yer kameralarının kalitesini getirmeyi amaçlıyor.

Zenmuse X7, sinema için geliştirilmiş ve bir drone’a yerleştirişmiş ilk Super 35 dijital kamerayı taşıyor. Kamerada bulunan büyük sensör CinemaDNG formatında 6K çözünürlüklü RAW videolar çekilmesini sağlıyor. 14 duraklı dinamik aralık, yüksek keskinlik, düşük ışıkta yüksek detay ve kolay düzenleme seçenekleri Zenmuse X7’nin diğer video özellikleri arasında yer alıyor.

X7’de üst segment lenslerin taşınabilmesi için özel bir kurulum bulunuyor. Yönetmenler 16, 24, 35 ve 50 mm. lens seçenekleri arasında tercih yapabiliyor. Bu lenslerin hepsi f/2.8 diyafram genişliğine sahip. Sunulan lens seçenekleri, tercihten bağımsız olarak, yakın çekimlerde filmlerdeki gibi alan derinliği sağlıyor. 16 mm.’lik seçenekte ND 4 filtresi bulunuyor. Diğer seçenekler ise mekanik deklanşörler barındırıyor.

Kamerada yazılım da optik unsurlar kadar önemli bir rol oynuyor. Cinema Color System adını taşıyan yazılım, kurgu masasında daha fazla esneklik sağlıyor. DJI Zenmuse X7’de bulunan bir diğer mod ise film kameralarının davranışlarını taklit ediyor ve bilgilerin korunmasını sağlıyor.

DJI Zenmuse X7 kasım ayının başında satışa sunulacak

DJI Zenmuse X7, tahmin edilebileceği üzere yüksek bir fiyatla satışa sunulacak. Kasım ayının başından itibaren sevkiyatı başlayacak olan drone’un fiyat etiketinde 2 bin 699 dolar yazacak. Dört lensli paket içinse 4 bin 299 dolar ödemek gerekecek.