Cassini uzay aracının toplamda 20 yıl devam eden macerası sona erdi. Bugün öğlen saatlerinde Satürn’ün üst atmosferine giren uzay aracıyla olan iletişim, Türkiye saatiyle 14:55’te kaybedildi. İletişimin kopması, aracın halkalı gezegenin yüzeyine doğru hızlı biçimde ilerlerken parçalarına ayrılmış olduğu anlamına geliyor. Cassini Satürn çevresindeki araştırmalarına 13 yıl önce başlamıştı. Uzay aracının gezegene ulaşması ise 7 yıl sürmüştü.

Cassini’nin macerası aşağı yukarı NASA’nın öngördüğü doğrultuda gelişti. Görevi yöneten ekip, uzun süredir Cassini’nin finali Satürn’ün atmosferine doğru ilerleyerek yapmasını planlıyordu. Söz konusu finalin Cassini tarafından incelenen gezegen sistemini koruma amacıyla tasarlandığı da belirtilmişti.

Cassini, Satürn’ün iki uydusu Titan ve Enceladus’un keşfi konusunda önemli aşamalar kaydedilmesini sağlamıştı. Yaşam belirtisi olabileceğine inanılan bu iki uydu, NASA’nın gelecekte üzerinde çalışmayı sürdürmeyi planladığı bölgeler arasında bulunuyor. Cassini’nin bu uydulardan birine çarparak Dünya mikroplarını etrafa yaymasını istemeyen NASA, görevin sonunda uydu aracını Satürn’ün atmosferine biraz daha fazla yaklaştırmaya karar verdi. Cassini son görevi sırasında da çalışmaya devam etmiş ve Satürn’den etkileyici fotoğraflar göndermişti.

Cassini Satürn uydularından birinin yaşama uygun olabileceği sonucuna ulaştı

3.5 milyar kilometrelik bir yolculuğun ardından görev sahasına gelen Cassini, 13 yıl devam eden araştırmaları boyunca Satürn’ün 62 uydusunun etrafında dolaşmış ve bu uydulardan biri olan Enceladus’ta yer kabuğunun altında büyük bir okyanus olduğu sonucuna ulaşmıştı. Yapılan araştırmalarda söz konusu okyanusun yaşama uygun olabileceği de belirtilmişti.