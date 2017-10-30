iPhone ile birlikte çalışan ultrason cihazı kanser tespitine yardımcı oluyor

iPhone ile birlikte çalışması amacıyla hazırlanan, ancak henüz piyasaya sürülmeyen bir sağlık aksesuarı, yeteneğini test aşamasındayken kanıtlamayı başardı. Butterfly iQ adını taşıyan cihazı test eden damar cerrahisi uzmanı Dr. John Martin, boyun bölgesindeki kanserli hücrenin farkına vardı.

Traş makinesi büyüklüğünde olan Butterfly iQ, vücudu tararken siyah-beyaz ultrason görüntüsünü eşleştirildiği iPhone’a aktarıyor. Dr. John Martin, gırtlağında bir problem hissetmesinin ardından cihazla yaptığı taramada kanserli kitleyi gördüğünü belirtti.

MIT Technology Review’e konuşan Martin, kanser uzmanı olmadığını ancak ultrasonda gördüğü siyah kitlenin orada olmaması gerektiğini bildiğini dile getirdi. Tespitinin ardından hemen bıçak altına yatan ve radyasyon tedavisine başlayan Martin, yaşadıklarının Butterfly’ın yeni cihazının kullanım amacını tam anlamıyla yansıttığını ifade etti.

Butterfly iQ 2 bin dolar karşılığında satılacak

Henüz girişim seviyesinde bir şirket olan Butterfly Network tarafından hazırlanan cihaz, ABD’de 2018’de satışa sunulacak. 2 bin dolar karşılığında satılacak cihaz, büyük ve pahalı ultrason makineleri için tam anlamıyla bir alternatif olmayacak. Acil durumlarda kullanım için tasarlanan Butterfly iQ, ambulanslarda veya evlerde kullanılabilecek.