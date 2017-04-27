Asus Xtion 2 ile derinlik sensörüne sahip kameralarına yenisini ekledi

PrimeSense, Microsoft’un Kinect’te kullandığı orijinal teknolojiyi geliştiren şirket olarak adını duyurmuştu. Kinect oyun pazarında Microsoft’un beklediği etkiyi yaratmasa da, robot ve üç boyutlu tarama konularında ileriye doğru atılan büyük bir adım olarak nitelenmişti. PrimeSense 2013’te Apple tarafından satın alınmış olsa da, piyasada şirketin teknolojisini kullanan çok sayıda kameralar bulunuyor. Asus Xtion 2 de bu gruptaki yerini aldı.

Asus’un yeni kamerası, şirketin daha önce çıkardığı ve yine PrimeSense teknolojisi üzerine inşa edilen Xtion kameralarının devamı olma niteliğini taşıyor. Ancak yeni Xtion 2, serisinin geçmiş modellerine kıyasla fazla bir ilerleme vadetmiyor.

Kameranın derinlik sensörü hâlâ 30 fps’de 640 x 480 piksel çözünürlükle tarama yapabiliyor. Yüksek çözünürlüklü 5 megapiksel RGB kamera ve USB 3.0 desteği ise yeni modelde gelişen noktalar olarak öne çıkıyor. Kameranın eski modellere kıyasla daha küçük olması da ayrıca dikkat çekiyor.

Asus Xtion 2 269.99 dolar karşılığında satışa sunuldu

Asus’un bu alandaki en büyük rakibi olarak Intel’in RealSense 3D kamerası öne çıkıyor. Fiyat olarak daha uygun bir seçenek olan RealSense 3D, 60 fps’de tarama yapabilen bir derinlik sensörüne sahip. Intel’in kamerası için 100 dolar ödemek gerekirken, Xtion 2 269.99 dolar karşılığında satışa sunuldu.