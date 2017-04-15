ABD’nin Kaliforniya eyaletinin sürücüsüz otomobil testi için izin verdiği şirketlere sürekli olarak yenileri ekleniyor. 14 Nisan itibarıyla güncellenen listede önemli bir ismin varlığı dikkat çekiyor. Apple sürücüsüz otomobil testleri gerçekleştirmek için Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi’nden izin alan şirketler arasına katıldı.

Teknoloji devi, bugüne kadar sürücüsüz otomobil üretme planları konusunda mümkün olduğunca sessiz kalmayı tercih etmişti. Şirket uzun yıllar boyunca “Project Titan” kod adı altında çalışmalar yürütse de, bunu hiçbir zaman doğrulamamıştı. Son zamanlarda ise Cupertino merkezli şirketin sürücüsüz otomobil projesinde farklı bir yol izleyeceğine dair haberler gündeme gelmeye başlamıştı. Apple’ın Tesla gibi şirketlerle rekabete girmesini sağlayacak sürücüsüz ve elektrikli bir otomobil üretmek yerine işin yazılım kısmına odaklanmayı tercih edeceği ve mevcut üreticilerle birlikte çalışacağı iddia edilmişti.

Gerekli iznin alınmış olması, Apple’ın projesinde önemli bir mesafe katettiği anlamına geliyor. Bloomberg’e konuşan bir şirket yetkilisi, sürücüsüz otomobil testlerinin yakında başlayacağını söylese de, daha fazla detay paylaşmadı.

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne sunulan belgelere göre, Apple sürücüsüz otomobil teknolojisini üç araçta test edecek. Bu üç aracın da 2015 model Lexus RX’ler olduğu belirtilirken, altı sürücü için testler sırasında otomobilde bulunmaları için izin alındığı görülüyor. Google da sürücüsüz otomobil testlerinin ilk zamanlarında Lexus’un ürettiği otomobilleri kullanmıştı.

Apple, geçtiğimiz yılın sonlarında ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’ne bir mektup göndermişti. Şirket söz konusu yazıda otomatik öğrenme ve otomasyon konusuna ciddi bir yatırım yaptığını ve aralarında ulaştırmanın da bulunduğu pek çok alanda otomasyon sistemlerinin vadettiği potansiyelden dolayı heyecanlı olduğunu belirtmişti. Bu mektup, şirketin otonom sürüş üzerine çalışmaktan vazgeçmediğine dair kuvvetli bir delil olarak nitelenmişti.

Apple sürücüsüz otomobil testlerinde yalnız değil

Apple, Kaliforniya’da trafiğe açık yollarda sürücüsüz otomobil teknolojisini test ederken yalnız olmayacak. Özel ulaşım servisi Uber ve Google’ın sürücüsüz otomobil teknolojisi şirketi Waymo’nun yanı sıra, otomotiv sektörünün General Motors gibi geleneksel oyuncuları da Kaliforniya yollarında test sürüşleri gerçekleştiriyor. Bu testlerin ardından Apple’ın nasıl bir istikamette ilerleyeceği de şimdiden merak ediliyor.