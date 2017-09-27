Apple parmak izi tarayıcısını ekran altına yerleştirmek için oldukça sıkı çalışmış, ancak iPhone X parmak izi tarayıcısı olmadan satışa sunulmuştu. iPhone X’da parmak izi tarayıcısı yerine Face ID adını taşıyan yüz tanıma çözümünü kullanan şirket, parmak izi tarayıcısı sevdasından tam olarak vazgeçmemiş gibi görünüyor.

İnternete sızan bir patent başvurusu, Apple’ın hâlâ ekran altı parmak izi tarayıcısının üzerinde çalıştığını gösteriyor. Patent dosyasına göre, şirketin geliştirdiği çözüm “ultrasonik kuvvet sensörü” adını taşıyor. Teknolojinin ismi kulağa bir bilimkurgu filminden fırlamış gibi geliyor. Söz konusu ekran teknolojisi, ekrana yapılan dokunuşların hassasiyetini algılayabilecek.

Ancak bahsi geçen özelliklerin Apple adına yeni olduğunu söylemek pek mümkün değil. Şirketin 3D Touch ekran teknolojisi de tepkiselliğe sahip. Yine de, patent dosyasında bahsi geçen teknoloji ekran altında daha az bir yer kaplayacak. Açılan alana ise parmak izi tarayıcısı yerleştirilebilecek. Böylelikle Apple parmak izi tarama teknolojisini akıllı telefonlarında kullanmayı sürdürebilecek.

Apple parmak izi tarayıcısından temelli vazgeçmeyi de seçebilir

Yine de, iddianın kaynağının bir patent başvurusu olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Apple parmak izi tarayıcısından temelli vazgeçmeyi de seçebilir. Yüz tanıma teknolojisi Face ID’yi öne çıkaran Apple’ın bu teknolojiye bir muadil çıkarmaması da ihtimaller arasında değerlendirilebilir.