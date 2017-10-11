One Direction son yılların en sevilen pop grupları arasında yer alıyor. Ancak geçmişten bugüne her pop grubunda olduğu gibi, üyeler solo kariyer yapma çabasından da vazgeçmiyor. Niall Horan da Flicker adını taşıyan ilk albümünü çok yakında hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Albümle birlikte kayıt sürecini anlatan bir kısa film de Apple Music aracılığıyla yayınlanacak.

Niall Horan’ın albümünün yapım sürecinin anlatıldığı kısa film “On the Record: Flicker” adını taşıyor. Filmde prova görüntülerinin yanı sıra röportajlarda bulunuyor. Niall’ın kreatif süreçleri de filmde anlatılıyor. Hem albüm hem de film 20 Ekim’de Neill Horan’ın hayranlarıyla buluşacak.

Apple Music kısa filmlere ısınıyor

Apple Music, merkezinde müzisyenlerin olduğu kısa filmlere giderek ısınıyor gibi görünüyor. Çevrim içi müzik servisi, kısa süre önce ünlü pop yıldızı Pink ile işbirliğine gitmişti. Pink’in yeni albümü “Beautiful Trauma” için hazırlanan “On The Record: Pink – Beautiful Trauma” isimli kısa film de 13 Ekim’de albümle birlikte eş zamanlı olarak Apple’ın çevrim içi müzik servisinde yerini alacak.

Apple Music, albümlerle birlikte kısa filmler yayınlama konusunda burada durmayacak gibi görünüyor. Pink ve Niall Horan’ı başka isimlerin de takip etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu filmlerin Apple’a çevrim içi müzik pazarları arasında rekabette avantaj sağlayıp sağlamadığı ise zamanla anlaşılacak.