Pop yıldızı Pink, “Beautiful Trauma” adını taşıyan yedinci albümünü 13 Ekim’de yayınlayacak. Apple Music Pink hayranlarını sevindirecek bir müjdeyi de albümle beraber ortaya çıkarıyor. “On the Record: P!nk ? Beautiful Trauma” adını taşıyan kısa film de 13 Ekim’de Apple Music’te yayınlanacak.

Bir tür belgesel olarak da nitelenebilecek kısa filmin Pink hayranlarını sevindireceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kısa film Pink’in profesyonel yaşamının üzerindeki perdeyi kaldıracak.

Pink kısa filmin fragmanını sosyal medya üzerinden yayınladı. Fragmanda Pink, bir albüm yapmanın ne kadar zorlu bir süreç olduğundan bahsediyor. “Şarkıları yazmak ve kaydetmek sadece başlangıç” diyen Pink, şarkıları bitirmenin de zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

Apple Music Pink filminde canlı performans görüntülerine de yer veriyor

Kısa filmde Pink’in yeni albümü için gerçekleştirdiği fotoğraf ve video çekimlerine de yer veriliyor. Ünlü şarkıcının dobra tarzının izleri de belgeselde görülüyor. Apple Music Pink için hazırladığı kısa filmde, pop yıldızının Los Angeles Ace Otel’in tiyatro salonunda henüz yayınlanmamış yeni albümünden yeni şarkıları hayranlarına ilk defa dinlettiği performansı sırasında çekilen görüntüler de bulunuyor.