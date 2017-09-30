Apple MacBook dizüstü bilgisayarları için Intel CPU’ları yerine kendi ARM tabanlı işlemcilerini kullanmanın yollarını arıyor. Böylelikle tıpkı iPhone ve iPad tarafında olduğu gibi, dizüstü bilgisayarlarında da kendi işlemci çözümüne geçmiş olacaktır.

ARM tabanlı Mac fikri uzun zamandır dillendiriliyor. The Nikkei tarafından geçilen yeni bir haber ise Apple’ın bu düşüncesinde giderek ciddileştiğini gösteriyor.

Sektördeki kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, Apple’ın dizüstü bilgisayarlar için çekirdek işlemcilerin, aynı zamanda iPhone’lar için de modem yongaların ve dokunma kontrolü, parmak izi ve ekran sürücü işlevlerini üstlenen tekil yonganın geliştirilmesiyle ilgilendiği öne sürülüyor.

Modem yongalarının geliştirilmesi Apple için küçük bir iş sayılabilir, ancak MacBook’lar için tamamen yeni bir işlemcinin tasarlanması nispeten daha fazla çaba gerektirebilir. Ancak macOS’in kökeninin çok eskilerde, ta Apple’ın NeXT zamanından farklı işlemci mimarilerine uygun olacak şekilde tasarladığını biliyoruz. Bu durumda ARM tabanlı CPU’larla macOS’i buluşturmakta işler biraz olsun kolaylaşabilir.

Söylentilerin çıkması bunun gerçekten olacağı anlamına gelmiyor. Ancak The Nikkei’ye konuşanlar, bunun gerçekten ufukta göründüğünü söylüyor.

Adını vermeyen bir yonga endüstrisi yöneticisi, dizüstü bilgisayarların giderek inceldiğini, tüketicilerin ise daha fazla hareket imkânı ve uzun pil ömrü talep ettiğini söylüyor. Bunun da güç verimliliğiyle bilinen ARM’in mimarisi için çok iyi fırsat olduğunu sözlerine ekliyor.

Intel de güç verimliliği ve daha iyi performans konusunda mobil işlemcileriyle öne çıkmak için çabalıyor. Son olarak duyurulan yenilenmiş Kaby Lake işlemcileri de bu amaca hizmet ediyor.

Ne var ki, kendi işlemcisini tasarlamak Apple’a biraz daha bağımsız şekilde hareket etme imkanı tanıyacaktır. Ayrıca Donanım ve yazılımı birbiriyle daha sıkı bağlarla bağlamak mümkün olacak, böylelikle şirketin dizüstü bilgisayarlarından mümkün olan en yüksek seviyede performans ve verimlilik elde etme imkanı doğacaktır.