Apple iPad inişte olan tablet pazarının tepesinde yer almayı sürdürüyor

IDC’nin yayınladığı yeni pazar araştırmasına göre tablet satışları son üç yıldır istikrarlı şekilde düşüş gösteriyor. Geride kalan üç aylık dönem içinde, dünya çapında toplam 40 milyon birimlik satış gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde satış rakamı 42.3 milyon olarak saptanmıştı.

Apple, Samsung ve Amazon gibi üç büyük üretici, pazarın yüzde 66.7’lik kısmını oluşturuyor. Bu üç şirket geçen yıl pazarın toplam yüzde 57.2’lik dilimini elinde bulunduruyordu.

Tablet satışlarında yaşanan düşüşe rağmen, Apple ve Amazon’un sevkiyatları yılın üçüncü çeyreğinde yıldan yıla artış gösterdi. Samsung ise yüzde 7.9’luk düşüş gördü, sevkiyatlar 6.5 milyondan 6 milyona indi.

Apple en tepede bulunmayı sürdürüyor. Şirket art arda 13 çeyrektir, tablet satışlarında düşüşler yaşadıktan sonra yeniden artışa geçmişti. Apple’ın pazar payı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 artarak 10.3 milyon birim ürüne ulaştı.

IDC’nin belirttiğine göre, Apple’ın rakiplerine göre daha yüksek fiyatlara sahip ürünleri bulunsa da, daha düşük fiyatlı iPad modeli birinci sırayı almasına büyük katkıda bulundu.

Ayrıca pazar araştırma şirketi, iOS 11 güncellemesinin en sonunda iPad Pro’yu Apple’ın cihazı tanıttığı gibi PC’nin yerini alır hâle getirdiğini, ancak diğer PC ve mobil cihaz üreticilerinin sunduğu daha uygun fiyatlı ve güçlü nitelikler sunan ürünler nedeniyle pazarda hakimiyet kuramadığını dile getiriyor.

IDC, tablet pazarının genelinde yaşanan düşüşün bir nedeninin tabletlerin yenilenme süresinin uzaması olduğunu düşünüyor. Müşteriler yeni bir tablet almaya tıpkı yeni bir PC satın alma mantığıyla yaklaşıyor. Ancak birkaç yıl kullandıktan ve birkaç nesil çıktıktan sonra tabletlerini yenilemeye karar veriyor.

Aynı zamanda akıllı telefonlara doğru da geçiş söz konusu. Özellikle büyük ekranlı telefonlarla birlikte telefonlarla bilgisayarlar arasında, tabletlerin doldurduğu boşluk biraz daha daralıyor. Doğal olarak onlara olan ilgi de azalıyor.

IDC analisti Jitesh Ubrani, düşük fiyatlı tabletlere eğilimin olduğunu, bunun Apple gibi daha yüksek fiyatlı tabletler çıkaran üreticiler için bile geçerli olduğunu söylüyor. Ne var ki, bu tür birçok düşük fiyatlı tabletin tüketicilere, daha çok uzun süredir kullandıkları tabletlerini yenileme noktasında hitap ettiğini, çünkü ilk kez tablet satın alacak kullanıcı bulmanın zorlaştığını dile getiriyor.