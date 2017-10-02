Apple gizlilik konusunda bilgi verdiği web sayfasını yeniledi. Yenilenen sayfanın üst kısmında büyük puntolarla “Apple ürünleri muhteşem şeyler yapmak ve gizliliğinizi korumak için tasarlanmıştır.” cümlesi yer alıyor. Şirket sayfada ürünlerinde sunduğu güvenlik ve gizlilik çözümleri konusunda bilgi veriyor. Örneğin, parmak izi tanıma teknolojisi Touch ID “kişisel bir cihazdaki en gelişmiş güvenlik teknolojisi” şeklinde niteleniyor.

Apple, kullanıcıların Siri’ye sordukları sorular yanıtlanırken oluşturulan bilgileri saklamadığının da altını çiziyor. Şirket “Farksal Gizlilik” olarak tanımladığı yaklaşımın detaylarını da sayfada veriyor. Bir iPhone sahibine ait verilerin diğer iPhone kullanıcılarına ait milyonlarca verinin arasına eklendiğini belirten Apple, bu verilerin genel davranışları belirlemek için incelendiğini vurguluyor. Apple bu sayede en popüler emojiyi bulabildiğini, QuickType için en iyi önerinin ve Safari internet tarayıcısı için enerji tüketim oranlarının belirlenebildiğini belirtiyor.

Apple gizlilik sayfasında şifrelenmiş verilerin kullanımı hakkında da bilgi veriyor. Buna ek olarak, uygulama geliştiricilerinin kişisel verilerin yönetimi konusunda uyması gereken katı talimatlar da sayfada hatırlatılıyor. Apple bu kurallara uymayan geliştiricilerin uygulamalarının App Store’dan kaldırıldığı bilgisini de bir kez daha veriyor.

Apple gizlilik sayfasında Face ID’den bahsetmiyor

Apple gizlilik sayfasında iPhone X’un ayırt edici özelliklerinden biri olan Face ID’den bahsetmiyor. Face ID ile kullanıcılar telefonun kilidini açarken ve kimlik doğrultusu yaparken yüzlerini kullanabiliyor.