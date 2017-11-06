Apple kullanıcılarının en çok tercih ettiği emojileri açıkladı

Apple emoji kütüphanesinin en çok tercih edilen simgelerini açıkladı. Cupertino merkezli şirketin ABD’de yaşayan ve İngilizce konuşan iOS ve macOS kullanıcılarının verileri üzerinden gerçekleştirdiği araştırmada zirveye “Gülerken Gözünden Yaş Gelen” emoji yerleşti.

Trajikomik bir figür olarak nitelenebilecek söz konusu emoji, hıçkırarak ağlamak ve kahkahalarla gülmek arasında gibi görünüyor. Bu emojinin hayatın en keyifli anlarını ve üzücü yönlerini yansıtmak için uygun olduğu söylenebilir. Ancak pek çok kişi, bu emojiyi neşesini göstermek için kullanmayı tercih ediyor.

Cupertino merkezli şirketin emoji kullanımına dair verilere erişim yöntemi ise biraz ilginç. Apple iOS ve macOS’te kullanıcı deneyimini daha iyi geliştirmek adına anonimleştirilmiş kullanıcı verileri topluyor. Şirket emojilerle ilgili sıralamayı da bu verilerle oluşturdu. Emoji sıralamasının Apple’a gelecekte kullanıcılara sunacağı önerileri iyileştirmesinde yardımcı olacağı söylenebilir.

“Gülerken Gözünden Yaş Gelen” emoji, sadece Apple kullanıcıları nezdinde popüler değil. Twitter üzerindeki emoji kullanımını izleyen Emoji Tracker sitesi, söz konusu emojinin sosyal medyanın da en çok kullanılan his simgesi olduğunu açıklamıştı.

Apple emoji sıralamasının geri kalanında hangi simgeler var?

Apple emoji sıralamasının ikinci basamağında yıllardır aşina olduğumuz romantik kalp sembolü bulunuyor. Üçüncü sıraya “İki Gözü İki Çeşme Ağlayan” emoji yerleşirken, ilk beşi gözü kalp şeklindeki ve kalpli öpücük gönderen emojiler tamamlıyor.