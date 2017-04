Apple, App Store uygulamaları ve uygulama içi satış işlemleri için satış ortaklığında uyguladığı komisyonlarda kesintiye gidiyor. 1 Mayıs tarihinden itibaren yüzde 7’lik komisyon oranı sadece yüzde 2.5’e indiriliyor.

Apple tarafından satış ortaklarına gönderilen e-posta bülteninde, değişikliğin sadece uygulamalara yönelik yönlendirmelerde geçerli olduğu belirtiliyor. Müzik, filmler, TV programları ve kitaplar gibi diğer iTunes ve iBooks Store içerikleri için yüzde 7’lik komisyon oranı geçerli olmaya devam edecek.

Hem durumun sadece bir hafta önce satış ortaklarına bildirilmesi, hem de yüzde 65’e varan oranda bir kesinti uygulanacak olması göz önünde bulundurulduğunda, Apple’ın oldukça tuhaf bir adım attığını söylemek gerekiyor.

Aslında son kullanıcılar için herhangi bir değişiklik olmayacak, ancak uygulamalarından ek gelir elde etmek için satış ortaklığı bağlantılarına güvenen geliştiricilerin eline geçen parada düşüş olacaktır. Apple geçen yıl aboneliklerde yaptığı, yıllık aboneliklerde yüzde 70’e 30’luk paylaşım oranı yerine yüzde 85’e 15’lik paylaşım değişikliklerle geliştiricilere daha fazla gelir sağlamaya odaklanmışken, geliştiriciler için küçük, ancak önemli bir gelir kaynağı olan satış ortaklığında bu kadar büyük çapta indirime gitmiş olması şaşırtıcı bulunuyor.

Ayrıca bu kesinti incelediği uygulamalara verdiği satış ortaklığı bağlantılarıyla gelir elde eden siteleri de etkileyecektir. Bu siteler diğer gelir kaynaklarına yönelmeye zorlanacak, satış ortaklığı komisyonlarına olan bağlılıklarına göre daha fazla reklam ve sponsorlu içerik arayışına girişecektir.

So, yeah, this change in affilate commissions pretty much sucks. We don?t rely on links alone (thankfully), but we?ll be affected by it. pic.twitter.com/85V94DBPqQ

— Federico Viticci (@viticci) April 24, 2017