Amazon Harvey Weinstein ile yürüttüğü dizi çalışmasını durdurdu

Hollywood son günlerde ünlü yapımcı Harvey Weinstein’a yönelik cinsel taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Pek çok ünlü filmin arkasındaki isimlerden biri olan Weinstein’ın çok sayıda kadın oyuncuya cinsel tacizde bulunduğu belirtilirken, Weinstein aleyhine tanıklık yapan isimlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu durum şirketlerin ünlü yapımcıyla birlikte yürüttükleri projeleri de yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Bu şirketlerden birisi de Amazon. Amazon Harvey Weinstein ile birlikte yürüttüğü iki projeden birini durdurdu, diğerinde ise kontrolü tamamen ele aldı.

Amazon’un rafa kaldırdığı projenin başrollerinde Robert De Niro ve Julianne Moore gibi önemli isimler bulunuyordu. Şirketin kontrolünü tamamen ele aldığı proje ise Çarlık Rusya’sının son hikayesini anlatan “The Romanoffs” isimli dizi. Söz konusu dizinin 2018’in ilkbahar aylarında ekrana gelmesi bekleniyor.

Amazon’dan kararın nedenlerine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak iptal edilen projenin yıldızları ve yönetmeni, yaptıkları açıklamalarla karara destek verdiler. De Niro, Moore ve yönetmen David O. Russell, son gelişmeler doğrultusunda ve yaşananlardan etkilenenlere duydukları saygı çerçevesinde Amazon’un kararını desteklediklerini belirttiler.

Amazon Harvey Weinstein skandalını fırsata mı çevirdi?

Cinsel taciz iddiaları, Amazon’a yapım süreci pek de iyi gitmeyen ve maliyeti yüksek bir işten kurtulma fırsatı vermişe benziyor. The Hollywood Reporter sitesinde yer alan habere göre, De Niro ve Moore’un başrolünü üstleneceği dizinin senaryo sürecinde sıkıntılar yaşanıyordu. Dizinin iki sezonlu maliyetinin 160 milyon doları bulması da Amazon’un kararını etkileyen nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Yapım süreci sıkıntısız biçimde devam eden The Romanoffs’un maliyetinin 75 milyon dolar civarında olması, Amazon’un bu projeyi sürdürme tercihinde etkili olmuş gibi görünüyor.