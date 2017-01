Microsoft’un boyutu yüzde 40 oranında küçülen ve tasarımı yenilenen oyun konsolu Xbox One S’ın Minecraft paketi Türkiye’de satışa sunuldu. Xbox One S’in 500 GB’lık sürümünü içeren özel pakette Windows 10 için Minecraft kodunun yanı sıra 13 farklı oyun ve çeşitli eklenti hediyeleri ücretsiz olarak yer alıyor.

Şirketin belirttiğine göre, 500 GB kapasiteli Xbox One S Minecraft Paketi, inşa etmek, hayatta kalmak ve keşfetmek için gereken her şeyi içeriyor. Özel kutuda Xbox One S ve Windows 10 için Minecraft kodunun yanı sıra 13 farklı eklenti paketi de bulunuyor. Bu 13’lü paketin içinde ise Xbox One’a özel Halo Mash-up ile yeni yıl temalı doku ve kostümleri içeren Festive Mash-up da yer alıyor.

Crafting’in kolaylaştığı, eğitim modunun tekrar elden geçirildiği Minecraft ister tek başına istenirse aynı konsolda dört kişiye kadar oynanabiliyor. Ayrıca Live Gold ile birlikte çoklu oyuncu olarak sekiz kişiye kadar Minecraft eğlencesine devam edilebiliyor.

Microsoft’un geçtiğimiz ağustos ayında dünya ile aynı anda Türkiye’de de piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu Xbox One S’te 4K ve HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme) desteği bulunuyor. Oyunculara kusursuz bir görüntü kalitesi sunan Xbox One S, Bluetooth özelliğine sahip yeni kumandası ile kullanıcılara hem konsolda hem PC’de harika bir kablosuz deneyim fırsatı sağlıyor. Önceki model Xbox One’a kıyasla yüzde 40 daha küçük tasarlanan ve eski konsollardaki güç ünitesini de cihazın içinde bulunduran yeni konsolun rengini Microsoft ?’robot beyazı” olarak tanımlıyor.