Viber iOS uygulaması için yayınlanan son güncelleme, “Gizli Mesajlar” olarak anılan yeni bir özelliği de beraberinde getiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gönderdikleri fotoğraf, video ve mesajların alıcı tarafından açıldıktan sonra ne kadar daha erişilebilir olacağını belirleyebilecek. Mesajlar için belirlenen zaman seçenekleri ise 1, 3, 7 ve 10 saniye olarak sıralanıyor.

Viber, güncellemeyle iOS 10 üzerinde zengin bildirimleri de desteklemeye başladı. Bu sayede kullanıcıların sohbetlerin içeriklerini de görmesi mümkün hâle geliyor.

Fotoğraf ve videoları kendi orijinal boyut ve kalitelerinde gönderebilme imkanı da güncellemenin getirdikleri arasında yer alıyor.

Viber iOS uygulamasıyla anında video mesaj gönderilebiliyor

Viber iOS uygulaması için yayınlanan güncellemenin getirdiği bir diğer yenilik ise anında video mesaj gönderilebilmesi oluyor. Anında video ikonuna dokunulduğunda maksimum 30 saniyelik bir video kaydedilip Viber üzerinden gönderilebiliyor. Bu yeni özelliklerin Android‘e gelişi konusunda ise şimdilik kesin bir zaman verilmiş değil.