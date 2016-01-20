Avea’nın TTNET ve Türk Telekom ile birlikte Türk Telekom Grubu çatısı altında faaliyet göstermesiyle birlikte, Avea’nın inTouch serisi akıllı telefonlarının yerini de Türk Telekom markalı ilk akıllı telefon TT175 almış oldu. Türk Telekom’un 175’inci yılı şerefine bu şekilde adlandırılan Android telefon, şık ve kaliteli görünümlü tasarımı ve ortalamanın üstü teknik özellikleri uygun fiyatla buluşturmasıyla dikkat çekiyor. Türk Telekom markasını taşıyan ilk Android telefonu TT175 ile ilgili merak ettiklerinizi incelememizde bulabilirsiniz.

TT175, 155.3 x 77.2 x 8.55 mm.’lik boyutları ve 160 gr. ağırlığıyla 5.5 inç ekranlı akıllı telefonların ortalama boyut ve ağırlık sınırları dahilinde bulunuyor. Tamamen metal gövdesi epey kaliteli görünüyor. Koyu gri, gümüş ve altın renk seçenekleriyle üst sınıf akıllı telefonlarda yoğun şekilde gördüğümüz renk seçeneklerini TT175’te de görüyoruz.

TT175’in yekpare metal gövdesi oldukça dayanıklı görünüyor. Tıpkı iPhone 5/5s ve HTC One M7/M8/M9 akıllı telefonlarında olduğu gibi, ön paneli kenarlarla buluşturan metal çerçeve çizilmelere ve aşınmalara karşı biraz fazla hassas. Ancak bu noktada oluşabilecek çizikler ancak ışık doğru açıdan yansıdığında dikkat çekiyor, genel olarak fazla sorun çıkarmıyor. Buna rağmen TT175’in metal gövdesinin epey sağlam olduğunu gözlemledik. Telefonu yüz seviyesinden fayans yüzeye düşürmemize rağmen herhangi bir yerinde bir çizik, ezilme, çatlak görmedik.

TT175’in 5.5 inç ekranını saran çerçeve fazla geniş alana sahip değil. Ekranın toplam yüzey alanına oranı yaklaşık yüzde 70. iPhone 6s Plus ile aynı büyüklükte ekrana sahip olan TT175’i biraz daha rahat kavrıyor ve tek elde kullanabiliyorsunuz. Arka yüzeyin uzun kenarlara doğru hafif kıvrık olması, ayrıca ince kenarları da TT175’in ergonomisine olumlu katkıda bulunuyor.

Türk Telekom markasını taşıyan ilk akıllı telefonun 5.5 inç ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Bu açıdan üst sınıf Android telefonların standart hâline gelmiş kriterini karşılıyor. IPS LCD teknolojisine sahip olan bu ekranın parlaklığı yeteri kadar yüksek, siyah derinliği de ortalamanın üstünde. Renkler canlı ve gerçekçi görünüyor. Dışarıda, parlak ışık altında da bu ekran TT175’in rahat şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Ekranın üstünde ahize hoparlörü, sensörler ve 5 megapiksel ön kamera yer alıyor. Ekranın altında herhangi bir fiziksel birim yok gibi görünüyor, ancak burada kapasitif dokunmatik fiziksel tuşlar mevcut. Bu tuşlar ancak ekran aktifleştirildiğinde arka ışıkla aydınlatılıyor ve ışık da kısa süre içinde sönüyor. Ortada ana ekran, solda geri, sağda da çoklu görev tuşları yer alıyor.

TT175’in sağ kenarında ses ve güç tuşları biraz yukarı doğru olacak şekilde konumlandırılmış. Tek elde tutarken telefonunuzu avuç içinizde hareket ettirmenize gerek kalmıyor. Alt kenarda microUSB portu ve mikrofon, üst kenarda da 3.5 mm. kulaklık jakı ve ikinci mikrofon yer alıyor. Sol kenarda üste doğru yerleştirilmiş bir tepsi görüyoruz. Cihazın kutusundan çıkan sivri uçlu cisim yardımıyla yuvasından çıkarılan bu tepside microSD ve nanoSIM kart için özel bölümler bulunuyor.

Arka yüzeye baktığımızda dikkat çeken ilk ayrıntı 13 megapiksel kamera ve hemen onun altında yer alan LED flaş oluyor. Bu ikilinin altında ise TT175’in ayırt edici özelliklerinden, son zamanlarda üst sınıf akıllı telefonların vazgeçilmezi hâline gelen parmak izi okuyucusu bulunuyor. Parmak izi okuyucusunu iPhone veya Samsung Android telefonlarındaki gibi ön tarafta değil, arkada görüyoruz. Bu açıdan TT175 onlardan farklılık gösteriyor. Telefonu sağ veya sol elinizle tuttuğunuzda işaret parmaklarınız bu parmak izi okuyucusuna denk geliyor ve parmak izinizi zahmetsizce okutmanız mümkün oluyor. Sadece işaret parmaklarınızı tanıtmanız yeterli olacaktır.

Parmak izi tanıtma işlemi Ayarlar içinde yer alan Parmak izi bölümünden gerçekleştiriliyor. 1 dakikanın altında bir sürede, parmağınızı okuyucuya birkaç kez dokundurup çekerek tanıma işlemini tamamlayabilirsiniz. Bunun sonrasında parmak izinizi okutarak ekran kilidini açabilirsiniz.

Parmak izi okuyucusunun hemen altında Türk Telekom logosunu, daha da alta indiğimizde de TT175 markasını görüyoruz. Daha da aşağıda küçük bir hoparlör ızgarası göze çarpıyor. Hoparlörden çıkan sesin şiddeti iyi seviyede, tiz sesler biraz daha ağır basıyor, en yüksek ses seviyesine herhangi bir parazitlenme yok. En iyi müzik deneyimi için TT175’i bir yere bıraktığınızda hoparlörün açık şekilde kalmasında fayda var.

TT175’in kalbinde 1.3 GHz sekiz çekirdekli MediaTek MT6753 işlemci bulunuyor. Bu işlemci ‘gerçek 8 çekirdekli’ işlemci olarak nitelendiriliyor, çünkü sekiz çekirdeğin her biri Cortex-A53 tabanlı. Mali-T720 grafik işlemci birimi de bu yongaset bünyesinde bulunuyor. 16 GB dahili hafıza barındıran telefonda microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da artırmak mümkün oluyor. 2 GB RAM de uygulamaların düzgün şekilde çalışması için yeterli bellek alanını sunuyor.

Performans açısından TT175 kendi fiyat segmentindeki bir telefondan bekleneni veriyor. Telefonun özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünde gezinti düzgün, pürüzsüz şekilde yapılıyor. Uygulamalar hızlı açılıyor, oyunlar da akıcı şekilde oynanıyor. Isınma konusunda da herhangi bir sorun yok, oyun oynarken veya film izlerken cihazın normal değerler içinde bir sıcaklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Pil konusunda TT175 epey güçlü görünüyor. Büyük ekranlı bir telefon olmasının da avantajıyla 3000 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pil barındırıyor. Bu sayede TT175 normal yoğunklu bir kullanımda iki güne kadar tek bir şarjla çalışma imkanı sağlıyor.

Mobil bağlantı destekleri tarafında bir Android telefonun standartlarını TT175’te de görüyoruz. 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.1, A-GPS destekli GPS gibi kablosuz bağlantı desteklerine ek olarak HSPA ve LTE mobil genişbant destekleri de mevcut. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan 4.5G servislerine TT175 şimdiden hazır durumda.

Yazılım tarafına baktığımızda, TT175’in Android 5.1 Lollipop ile yüklü geldiğini görüyoruz. Türk Telekom, yeni Android telefonunu tanıtırken Android 6.0 Marshmallow güncellemesinin de bu telefona geleceği müjdesini vermişti. O zamana kadar Lollipop ile zaman geçirmek zorunda olan TT175 kullanıcılarının Marshmallow için acele etmesine hiç gerek yok.

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Avea’nın inTouch serisinin her geçen üyesiyle birlikte özelleştirilmiş kullanıcı arayüzleri daha kullanışlı ve akıcı hâle gelmişti. TT175 ile birlikte çıtanın daha da yükseldiğini görüyoruz. Android 5.1 Lollipop’un üstüne giydirilen TT Launcher kullanıcı arayüzü Android’in ham kullanıcı arayüzünün genel havasını bozmadan, ince dokunuşlarla TT175’e özel bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı başarıyor.

TT Launcher’ın yerleşik uygulamaları yuvarlatılmış köşeli uygulama ikonları sayesinde yazılımın göze daha hoş gelmesini sağlıyor. Özelleştirilmiş duvar kağıtları, görsel bileşenler ve bunun yanı sıra Avea ve TTNET’in çeşitli uygulamalarını görüyoruz. Avea Online İşlemler, Avea Lig, Tivibu Cep, TTNET Müzik, Avea Seyahat, Avea Fırsat, Avea Mobil Dergi gibi uygulamalar TT175’te yüklü olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra Google’ın çeşitli servislerine ait uygulamalar da ön yüklü olarak sunuluyor. Google Play’den de daha fazla uygulama indirebilirsiniz.1

TT Launcher içinde yer alan uygulama gizleme özelliği sayesinde istediğiniz uygulamaları sadece siz kullanacak şekilde kullanıcı arayüzünden saklayabilirsiniz. Hızlandır adı verilen küçük araç sayesinde TT175’in arka planında çalışan gereksiz uygulama ve programları kapatarak telefonu hızlandırabilirsiniz.

Bir de İpuçları uygulaması var. Ana ekrandan da hızlı şekilde ulaşılabilen İpuçları uygulaması sayesinde TT175’in özelliklerini ve yeniliklerini tanıyabilir, onlardan nasıl yararlanacağınızı yazılı ve görüntülü şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra Sık Sorulan Sorular bölümünde de TT175 ile ilgili aklınıza takılan sorulara cevaplar bulabilirsiniz.

TT175’in büyük ekranı kullanıcı arayüzünü rahat şekilde görme ve kullanma fırsatı sağlıyor. Ancak Kolay Kullanım adı verilen alternatif kullanıcı arayüzü sayesinde daha büyük yazılar ve menülerle TT175’i daha rahat şekilde kullanabilirsiniz. Bu, özellikle ileri yaştaki kullanıcıların tercih edeceği bir kullanıcı arayüzü olacaktır. Kolay Kullanım içinde en sık kullandığınız uygulamaları ve iletişim kurduğunuz kişileri büyük kutucukların içine yerleştirebilirsiniz.

TT175’in arkasında 13 megapiksel, otomatik odak ve LED flaşlı kamera yer alıyor. Bu kamera ekrana dokunarak netleme, yüz algılama, HDR ve panorama gibi özelliklere sahip. Önde de 5 megapiksel çözünürlüklü bir özçekim kamerası yer alıyor.

TT175’in ana kamerası profesyonel seviyedeki Kamera+ uygulaması sayesinde kaliteli işler çıkarmayı sağlıyor. Ayrıca sade ve kullanışlı arayüzü hem hızlı şekilde öğrenilebiliyor hem de fotoğraf ve video çekimini seri biçimde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Kamera+ uygulamasına ana ekrandan hızlı şekilde erişebilirsiniz. Uygulamayı açtığınızda PRO tuşu dikkatinizi çekecektir. Bu tuşa dokunarak çekeceğiniz sahnenin beyaz dengesi ve pozlama ayarlarını istediğiniz gibi yapabilir, sahne üzerindeki tüm kontrole sahip olabilirsiniz.

Kamera+ uygulamasının diğer yetenekleri ise Kamera Ailesi menüsü içinde gizli bulunuyor. Parmağınızı ekranın solundan ortaya doğru sürüklediğinizde açılan Kamera Ailesi ekranı içinde TT175’in ana kamerasıyla profesyonel nitelikte işler çıkarmayı sağlayan araçlar yer alıyor. Çekim modu sizin belirleyeceğiniz zaman aralıklarında sürekli çekim yapmayı sağlıyor. Bu mod özellikle time-lapse fotoğraflar oluşturmak için ideal görünüyor. Çekim zamanlayıcısını istediğiniz gibi ayarlayın, daha sonra çekim tuşuna basın ve TT175’i olduğu gibi bırakın. Çekimi bitirmek istediğinizde çekim tuşuna tekrar basmanız yetecektir. Çoklu Pozlama modu birden fazla fotoğraf çekip onları aynı kare içinde birleştirmenizi sağlıyor. Bu şekilde bir nesneyi aynı kare içinde farklı konumlarda bulunacak şekilde çekip tek bir fotoğrafta birleştirebilir, bir fotoğraftaki kişileri başka bir arka plana oturtabilirsiniz.

Çoklu Pozlama içinde çeşitli profiller sunuluyor ve bunları kullanmak sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Panoramik mod, adından da anlayacağınız üzere TT175’in arka kamerasını belirli bir yönde hareket ettirerek o bölgenin birleştirilmiş fotoğrafını çekmenizi sağlıyor. Manzara fotoğrafları için ideal görünüyor. Son olarak Video Üretici modu, biraz Instagram ve Vine’daki video hazırlama tekniklerini anımsatıyor. Sadece parmağınızı çekim tuşuna basılı tuttuğunuzda görüntü kaydı yapılıyor, çektiğiniz tek parça veya birkaç parça görüntüyü daha sonra düzenleyip kısa bir video klip elde etmeniz mümkün oluyor.

TT175'İN KAMERASIYLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR 1 of 34

TT175’in 5 megapiksel ön kamerası ise Kamera uygulamasının yaratıcı ve gelişmiş özellikleriyle eğlenceli özçekim fotoğraflara imkan sağlıyor. Hareket algılama yeteneğine sahip olan ön kamera siz elinizle V işareti yaptığınızda bunu hemen algılıyor ve 3’ten geri sayarak fotoğraf çekiyor. Yüz güzelliği ayarını açarak yüzünüzdeki çizgi ve kırışıklardan otomatik olarak kurtulabileceğiniz gibi, kırışıklık ve beyazlık giderici ayarlarını parmağınızla kontrol ederek özçekim fotoğraflarda nasıl görüneceğinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Parmağınızı ekranın solundan ortaya çekerek erişebileceğiniz Yaratıcı Filtreler ise özçekim fotoğraflarınızı daha eğlenceli hâle getirecek, buna şüphe yok.

TT175 video tarafında da kullanıcılarına arka kamerayla 1080p Full HD video çekme fırsatı veriyor. Videolar 3GP formatında kaydediliyor, sıkıştırma oranı yüksek, bu da detaylarda biraz kayba neden oluyor. Ancak videolar uygun boyutuyla Facebook, YouTube gibi ortamlarda rahatlıkla paylaşılabilir. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz anlarda TT175 video kayıt cihazı olarak işinizi rahatlıkla görecektir.

Avea’nın inTouch serisinin her bir üyesi birbirinin üstüne koyarak ilerlemiş, orta segmentin iddialı Android telefonları arasına girmişti. TT175 ile birlikte çıtanın daha da yükseltildiğine tanık oluyoruz. ZTE işbirliğiyle birlikte hayata geçirilen TT175’in temeli iyi kurulmuş. Sağlam ve kaliteli görünen bir kasa, 5.5 inç’lik büyük ve Full HD çözünürlüklü ekran, optimum performans sağlayan işlemci ve RAM, microSD kart yuvası ve parmak izi okuyucusu. Tüm bunlara yaklaşık 900 TL gibi bir fiyattan sahip olma şansı epey cazip görünüyor. Bu arada yazılım tarafında da memnun edici gelişmeleri unutmamak gerekiyor. Türk Telekom temel Android arayüzünden fazla uzaklaşmadan, kendine has bir kullanıcı deneyimini yaratmayı başarmış. TT175 içinde bulunduğumuz zamanların fiyat-performans oranı yüksek akıllı telefonları arasında bulunuyor.