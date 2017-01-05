Samsung, uzun yıllardır oldukça iyi bilgisayarlar üretse de, oyun bilgisayarlarıyla olan mesafesini korumuştu. Ancak bu durum CES 2017 ile birlikte değişti. Samsung Notebook Odyssey adını taşıyan ve oyuncuları merkeze alan yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Notebook Odyssey, 15.6 ve 17.3 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneğiyle görücüye çıktı.

Samsung, piyasaya ilk olarak 15.6 inç ekrana sahip Notebook Odyssey versiyonunu sunacak. Görüntüsü itibarıyla oyun bilgisayarlarının klasik çizgisini yansıtan bilgisayar için siyah ve beyaz renk seçenekleri arasında tercih yapılabilecek. 17.3 inç ekranlı versiyonda ise renk seçeneği olarak sadece siyah sunulacak. 15.6 inç ekranlı modelde klavyenin tuşları arkadan kırmızı ışıkla aydınlatılıyor. 17.3 inç ekranlı versiyonda ise kullanıcılara bu renkleri kişiselleştirme imkanı sunulacak.

Samsung Notebook Odyssey’deki girişler de iki versiyon arasında farklılık gösteriyor. 17.3 inç ekranlı versiyonda Thunderbolt 3 girişi, 2 adet USB 3.0 girişi, HDMI, Ethernet, kulaklık ve mikrofon girişileri bulunuyor. 15.6 inç ekranlı versiyonda ise Thunderbolt 3 girişi yer almıyor ve USB 3.0 girişi sayısı bire iniyor. Söz konusu versiyonda iki adet USB 2.0 girişi bulunuyor, kulaklık ve mikrofon girişi de ortak bir noktadan sağlanıyor.

Samsung Notebook Odyssey 1 of 9

Her iki Notebook Odyssey versiyonunda da Intel’in yedinci nesil, dört çekirdekli Core i7 işlemcileri bulunuyor. Bellek seçenekleri ise 15.6 inç modelde 32 GB DDR4, 17.3 modelde ise 64 GB DDR4 RAM’e kadar uzanıyor. Depolama alanı konusunda da bonkör seçenekler sunan Samsung, 15.6 inç Notebook Odyssey’de 256 GB SSD üzerine 1 TB HDD depolama alanına ulaşmayı mümkün kılıyor. 17.3 inç ekranlı versiyonunda ise maksimum SSD depolama alanı 512 GB’ye kadar yükseliyor. Küçük Samsung Notebook Odyssey, Nvidia GTX 1050 grafik işlemcisi barındırıyor. Büyük versiyonun grafik işlemcisi konusunda ise şimdilik bilgi verilmedi.

17.3 inç ekranlı Samsung Notebook Odyssey henüz tam anlamıyla hazır değil

Samsung, 17.3 inç ekranlı Notebook Odyssey modelinin geliştirme çalışmalarına hali hazırda devam ediyor. Dolayısıyla bu modelin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak 15.3 inç Samsung Notebook Odyssey, önümüzdeki aydan itibaren 1199 dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışında satışa sunulacak.