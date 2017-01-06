Samsung yaklaşık bir yıl önce Gear serisi akıllı saat ve bilekliklerinin Apple‘ın iPhone’larıyla kullanılabileceğini söylemişti. Yılın ikinci yarısında bir beta programı başlatan ve söz konusu desteği ilgili kullanıcıların test etmesine olanak sağlayan Samsung en sonunda merakla beklenen desteği sunmak üzere.

2016’da kısıtlı kullanım alanına sahip iOS beta programıyla iPhone kullanıcılarına Gear akıllı saatleri kullanma imkanı sunan Samsung, resmi Gear Manager uygulamasını sunmak üzere. Yayınlanacak uygulamayla birlikte Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit2’yi iPhone’la kullanmak mümkün olacak.

Aslında Samsung daha Tizen ile çalışan akıllı saati Gear S2’yi duyururken iOS desteğini getireceğinden bahsetmişti. O zamandan bu yana Samsung, destek sunacağını birkaç kez tekrarlamış, hatta desteğin 2016 başlarında çıkacağını söylemişti. Ancak beta test sürecinin başlaması 2016’nın sonlarına doğru gerçekleşti. Resmi desteğin sunulması ise bu yılın başını buluyor.

Samsung Gear iPhone uyumu için iOS 9.0 veya daha üst sürümle çalışan, iPhone 5 veya daha yeni bir cihaza sahip olmak gerekiyor.

Gear akıllı saatlerinden birine veya bilekliğine sahip olan iPhone kullanıcıları bildirimleri özelleştirebilecek, Samsung uygulama mağazasından uygulamalar indirebilecek, takvim kayıtlarına bakabilecek, Samsung S Health üzerinden fitness ve aktivite takip özelliklerini kontrol edebilecekler.

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Gelen haberler Gear S iOS uygulamasının App Store’a zamanından önce giriş yaptığını gösteriyor. Hatta bu durum Samsung’un uygulamayı resmen yayınladığına dair haberlerin çıkmasına da neden olmuştu. Ancak Samsung söz konusu olduğunda güvenilir bir kaydı olan Sam Mobile sitesi, Samsung’un henüz testin final aşamalarında bulunduğunu, Samsung Gear iPhone uyumu gelişinin çok yakın olduğunu belirttiğini paylaştı.

Samsung resmi uygulamayı yayınladığında bunu da Teknoblog’dan öğreneceksiniz.