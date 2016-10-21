Samsung giyilebilir elektronik ürünlerin öncülerinden sayılır. Şirket yaklaşık iki yıl önce Gear Fit ile de kullanıcılara egzersiz yaparken veya sağlıklı yaşamaya özen gösterirken kendilerine yardımcı olacak özel bir ürün sunmuştu. Ne var ki, Gear Fit ilk olmanın getirdiği bazı kusurlara sahipti. Ekranının sadece yatay yönde gösterimde bulunması, sadece belirli aktiviteleri takip etmesi, sadece Samsung’un Galaxy telefonlarıyla çalışabilmesi bunların bazılarıydı. Samsung, iki yıla yakın bir zaman sonra çıkardığı ikinci nesil Gear Fit cihazıyla birlikte bu eksiklikleri kapatıyor. Dahili GPS ile akıllı telefondan bağımsız kullanım, daha fazla fitness aktivitesini takip etme ve Android’in yeni versiyonlarıyla çalışan tüm telefonlarla kullanılabilme gibi memnuniyet verici yeni özellikler kazanan Gear Fit2’yi bir süredir deneyimliyoruz. Şimdi Gear Fit 2 inceleme yazısıyla elde ettiğimiz deneyimleri aktarma zamanı geldi.

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Akıllı saatlerde de birçok fitness özelliğinin bulunduğunu görüyoruz, ancak çoğu zaman bunların malzemesi veya tasarımları spor sırasında rahat bir kullanım sunmayı engelliyor. Gear Fit2 ise çoğu fitness ve sağlıklı yaşam bilekliği gibi ince ve hafif bir formda geliyor. Fitness bileklikleri genellikle ikiye ayrılıyor. Bir kısmı düşük profilli bir ekran sunup daha uzun pil ömrüne odaklanırken, bir kısmı da parlak ve bilgi sunma bakımından zengin bir ekran sunmayı, pil ömrünü ikinci plana atmayı tercih ediyor. Samsung Gear Fit 2, sahip olduğu canlı ve parlak ekranıyla ikinci sınıfa giriyor.

Gear Fit 2’de 1.5 inç, Super AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran 432 x 216’lik çözünürlükle birinci nesil Gear Fit’in ekranına göre çok az daha yüksek çözünürlüğe sahip, ancak boyut olarak ondan biraz daha küçük. Buna rağmen kavisli yapısını koruyor. Daha küçük boyut ve daha yüksek çözünürlük sayesine 322 ppi gibi nispeten yüksek bir çözünürlük sunuyor. Böylelikle bileğinizde ışıldayan ve keskin, net yazılar ve grafikler sunan bir bileklik elde ediyorsunuz. Ekranın parlaklığı iyi seviyede, güneş ışığı altında da ekrandakilerin anlaşılmasını sağlamaya yetecek bir parlaklık sunuyor.

Ekran Gorilla Glass 3 ile kormua altına alınıyor. Çiziklere ve çatlamalara karşı koruma sağlayan cam yüzey sayesinde fitness yaparken veya hayatın diğer alanlarında oldukça rahat ediyorsunuz. Kayış ise elastomerden yapılmış. Gear Fit’nin gövdesinin suya ve toza dayanıklılığı IP68 sertifikasıyla belgeleniyor. Bu demek oluyor ki, 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar herhangi bir şey olmadan dayanabiliyor. Bu durum, Gear Fit2 ile gönül rahatlığıyla yüzebileceğiniz anlamına gelmiyor, Samsung da bunu söylemiyor. Ancak Samsung Gear Fit2 bileğimizde takılıyken denize girdik ve bileklik herhangi bir zarar görmedi. Bununla birlikte Gear Fit2’yi tuzlu suya soktuğunuz takdirde hemen sonrasında, daha kurumadan suyla durulayın. Aksi takdirde bilekliğin üstünde tuz kalıntılarını görebilirsiniz.

Fit2 selefiyle hemen hemen aynı boyutlara sahip, ancak biri küçük biri de büyük olmak üzere iki farklı kayış seçeneğiyle sunuluyor. Böylelikle daha küçük bileklere sahip olan tüketiciler de bu bilekliği rahatlıkla kullanabiliyor. İki farklı boyut olsa da, bunlar ekran büyüklüğü, çözünürlük, pil bakımından birbirinden farklı değil. Sadece büyük olan 30 gr. ağırlığıyla 28 gr.’lık küçük versiyondan çok az daha ağır. Bunun dışında Gear Fit2’nin siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri bulunuyor. Elimizde mavi renkli seçenek bulunsa da, siyah rengin göze daha hoş göründüğünü ve her türlü kıyafete rahatlıkla uyacağını belirtmek gerekiyor.

Gear Fit 2’nin teknik özelliklerine baktığımızda 512 MB RAM ve 4 GB dahili hafızanın bulunduğunu görüyoruz. Samsung tarafından geliştirilmiş çift çekirdekli 1 GHz işlemci taşıyan bileklik Tizen işletim sistemiyle çalışıyor. Akıllı bilekliğin sahip olduğu dahili hafıza sistem dosyalarını depolamanın yanı sıra şarkıların tutulması için de kullanılabiliyor. Böylelikle spor yaparken favori şarkılarınızı, akıllı telefona ihtiyaç duymadan, Gear Fit 2 ile eşleştirebileceğiniz bir kulaklık ile dinleyebilirsiniz.

Tizen kullanıcı arayüzü, Gear Fit2 ile önemli bir değişikliğe sahne oluyor. Orijinal Fit cihazında arayüz yatay yönde yerleştirilmişti. Bu da özellikle saat yüzünün rahat şekilde görülmesine engel oluşturuyordu. Yazıları düzgün şekilde görmek için bileğinizi öne doğru uzatmanız gerekliydi. Ancak Fit2 ile birlikte kullanıcı arayüzü düşey yönde konumlandırılıyor. Kullanıcı arayüzü de buna uygun şekilde düzenleniyor.

Navigasyon genel olarak dokunmatik hareketlerle gerçekleştiriliyor. Parmağınızı yukarıdan aşağı doğru sürükleyerek ekran parlaklığı, rahatsız etme modu, müzik çalar gibi kontrollere erişebilirsiniz. Ayrıca Bluetooth bağlantısının aktif olup olmadığı ve pil seviyesi de bu ekrandan görüntülenebiliyor. Sağa sürüklediğinizde ise eşleştirdiğiniz telefona gelen tüm bildirimlere erişebilir, bunları tek tek veya bir seferde tamamını silebilir, çeşitli aksiyonlarda bulunabilirsiniz. Sola sürükleme ise çeşitli uygulamalara ait, komplikasyon niteliğinde bileşenleri gösteriyor. Bunlar genellikle fitness ile ilgili bilgiler oluyor. Çoğu akıllı saat gibi, elinizle ekranı kapattığınızda ekran kararıyor.

Saat yüzlerini değiştirmek için parmağınızı saat yüzüne basılı tutmanız yeterli. Karşınıza çıkan seçenekler arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Samsung’un sunduğu saat yüzleri arasında kalp hızı, hareketsiz süre, adım sayısı gibi farklı sağlık bilgilerini öne çıkaran seçenekler bulunuyor. Bu arada Galaxy Apps üzerinden farklı saat yüzlerini indirebilir, akıllı telefondaki Gear Manager uygulaması üzerinden bunları Fit2’ye yükleyebilirsiniz.

Gear Manager uygulaması demişken, Galaxy telefonlarında yüklü olarak gelen veya destekleyen herhangi bir Android telefonuna Google Play’den yüklenebilen bu uygulama Gear Fit2’yi kapsamlı şekilde yönetmeyi sağlıyor. Bildirimlerin kontrolü, uygulama yüklenmesi ve diğer işler için bu yardımcı uygulama kullanılıyor. Ayrıca Samsung’un S Health uygulamasına da Gear Fit2’nin tüm verilerini aktarabilir, vücut durumunuzu ve performansınızı buradan daha sağlıklı şekilde takip edebilirsiniz.

Gear Fit2’nin arayüzünde dokunmatik hareketlerle gezinseniz de, Samsung kenara iki adet fiziksel tuş yerleştirmeyi ihmal etmiyor. Sağ kenarda bulunan tuşlardan üstte olanı geri, altta olanı da ana ekran tuşu işlevlerini yerine getiriyor. Ana ekran tuşuna bastığınızda yüklü olan uygulamaları aşağı doğru uzayan liste hâlinde görüyorsunuz. Açıklayıcı, pastel renkli ikonlarla bu menü oldukça kullanışlı.

Çoğu akıllı saat veya fitness bilekliği gibi, bildirimler de Gear Fit 2’nin önemli işlevlerinden bir tanesini oluşturuyor. Yazılı mesajlar, gelen çağrılar, e-postalar, uygulamalar ve takvimle ilgili tüm bildirimleri bağlı akıllı telefondan Gear Fit2’ye yansıtmak, gelen bildirimlerden telefonu cepten çıkarmadan haberdar olmak mümkün oluyor. Üstelik gelen e-posta iletilerini veya mesajları okurken ekrana çift tıklatarak yazı büyüklüğünü artırma şansınız da bulunuyor. Buna ek olarak önceden hazırlanmış hızlı cevaplar ve his simgeleri sayesinde aramalara veya mesajlara hızlıca cevap vermek de mümkün oluyor. Şu an için sadece Samsung’un mesajlaşma uygulaması ve Facebook Messenger bildirimler üzerinden çeşitli aksiyonlar almaya izin veriyor. Diğer çoğu uygulamada aksiyon için telefona geçiş yapmanız gerekiyor. Bununla birlikte mikrofon olmadığı için, sesinizi kaydedip mesaj olarak gönderme şansınız bulunmuyor.

Samsung Gear Fit 2’nin içinde 200 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Samsung’un belirttiğine göre, bu pil normal kullanımda üç ile dört gün, daha da cimri şekilde kullanımda ise beş güne kadar çalışma ömrü sunuyor. Bizim deneyimlerimize göre, Gear Fit 2, ekran parlaklık seviyesinin 7 olduğu, bağlı akıllı telefon ile etkileşimin sürekli etkin olduğu, otomatik algılama ve dahili GPS özelliklerinin sürekli açık olduğu ortamda 3 güne varan bir çalışma ömrü sunuyor. Gear Fit 2, kutusundan çıkan özel bir şarj aksesuarı ile şarj ediliyor. Bir beşik şeklindeki bu yuva, Fit2’nin arkasında bulunan manyetik bağlantılar sayesinde akıllı bileklikle buluşuyor. Şarj işlemi yaklaşık bir saat içinde tamamlanıyor. Bu özel aksesuar şarj sırasında saati yatay yönde de gösteriyor. Bu hâliyle Gear Fit 2 bir gece saati gibi de kullanılabilir.

Uyumluluk bakımından Fit2 selefinden çok daha iyi durumda. Android 4.4 ve üstü sürümle çalışan, aynı zamanda en az 1.5 GB RAM’e sahip olan tüm telefonlarla Gear Fit2 kullanılabilir. Ancak bir iPhone sahibiyseniz, şu an için Gear Fit2 verilerinizi akıllı telefonunuzla eşzamanlama şansınız bulunmuyor. Samsung’un Gear cihazlarına iOS desteği için bir süredir çalıştığını biliyoruz. Belki yakın zamanda bu destek resmen hayata geçirilir, ancak şu an için iPhone’unuzla Gear Fit2’yi konuşturamayacağınızı bilmeniz gerekiyor.



Gelelim Gear Fit2’nin esas marifetlerine… Bu bileklik de diğerleri gibi adım sayısı, kalori ölçümü ve uyku takibi gibi işleri yapıyor. Bununla birlikte otomatik algılama yeteneği sayesinde yürüdüğünüzü, koştuğunuzu, bisiklet bindiğinizi veya yoga yaptığınızı anlıyor, buna göre otomatik kayıt tutuyor. Otomatik algılama çok iyi şekilde çalışıyor, ancak bir keresinde baston tipi bebek arabasını kullanmayı bisiklet binme gibi algıladı ve kaydı da buna göre tuttu. Bu hatayı anlayışla karşılamak gerek.

Fit2 elde ettiği tüm verileri 24 saatlik bir zaman çizelgesi üzerinde gösteriyor. Üstelik bilekliğin takılı olmadığı zamanlar bile bu akış içinde yer alıyor. Böylelikle takip işlerinin ne zaman yapılmadığını görme şansına sahip oluyorsunuz. Elde edilen verileri S Health uygulamasına aktararak daha büyük ekranda, daha kapsamlı unsurlar eşliğinde takibinizi sürdürebilirsiniz.

Bu arada Fit2’nin takibini yaptığı diğer alanlar arasında su ve kafein alımı da bulunuyor. Böylelikle kendinizi daha fazla su içmek için cesaretlendirebilir, kahve veya kola alımınızı da sınırlandırabilirsiniz. Ancak içtiğiniz suyun, kahvenin veya diğer kafeinli içeceklerin kaydını kendi elinizle girmeniz gerekiyor.

Öte yandan Samsung’un akıllı bilekliği her 10 dakikada bir kalp ritmini ölçüyor. Ancak çoğu aktivitede bu ölçüm sürekli hâle geliyor. Kürek veya benzeri bazı egzersizler kalp ritmi takibini yapmıyor. Bununla birlikte pil ömrünü artırmak için sürekli takibi kapatabilir ve kalp ritmi ölçümlerini elle yapabilirsiniz. Fit2’nin kalp ritm ölçümlerindeki doğruluk biraz dalgalı bir seyir izliyor. Eğer çok hareketli sporlar yapıyorsanız, sapma daha da artabiliyor. Bununla birlikte optik sensörlerle kalp ritmi ölçen çoğu giyilebilir üründe kalp ritmi ölçümlerinde tutarsızlık yaşandığını belirtmemiz gerekiyor.

Samsung Gear Fit2’nin egzersizleri otomatik olarak algılamasının yanında bir başka beğeni toplayan özelliği de dahili GPS desteği barındırması. Bunun yanı sıra jiroskop, barometre ve ivmeölçer de mevcut. Dahili GPS desteği sayesinde spor yaparken yanınızda telefonu taşımanıza gerek kalmıyor, koşu veya bisiklet rotasını kaydı doğrudan bileklik sayesinde tutuluyor.

Egzersizlerin otomatik olarak tanımlanmasının yanı sıra, siz bir egzersiz seçebilir, hedefinizi girerek harekete başlayabilirsiniz. Hız, süre, mesafe, kalori gibi farklı hedefler var, bununla birlikte herhangi bir hedef de seçmeyebilirsiniz. Fit2, bir kulaklık bağlı olduğu takdirde ara ara durum güncellemeleriyle ne durumda olduğunuzu size söylüyor. Bununla birlikte çeşitli vücut hareketleri için Gear Fit2’nin ekranında yönergeler gösteriliyor.

Gear Fit 2 inceleme: Sonuç

Samsung Gear Fit2 bir fitness takipçisinin ve aynı zamanda akıllı saatin sahip olmasını beklediğimiz tüm önemli unsurları barındırıyor. Tüm bunlar güç ve kullanması rahat bir aksesuarda buluşuyor. Dahili GPS desteği, otomatik hareket algılama, kalp hızı ölçümü, şarkı depolama, akıllı telefondaki bildirimleri alma gibi özellikleri hafif ve kullanışlı bir gövdede sunmayı başarıyor. Sadece Samsung’un değil, diğer tüm Android telefonlarıyla kullanılabilir olması da bu cihazın artı puan hanesine yazılıyor. Eğer Samsung iPhone desteği konusunda da daha fazla zaman kaybetmezse, Gear Fit2’nin şansı daha da artacaktır. Bugünlerde esas olarak fitness ve sağlıklı yaşam odaklı bir giyilebilir ürün arıyorsanız, Gear Fit2 en makul seçeneklerden bir tanesi olarak karşınızda duracaktır.