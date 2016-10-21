Kablolar hayatımızından yavaş yavaş siliniyor. Bundan akıllı telefonlarımızın vazgeçilmez parçaları arasında yer alan kulaklıklar ve şarj aletleri de nasibini alıyor. Kablosuz şarj aksesuarları yavaş yavaş yayılıyor. Söz konusu kablosuz kulaklık olunca da, Bluetooth kulaklıkların ötesine geçen, her bir topuzu birbirinden tamamen bağımsız kulaklıkların sayısının dikkat çekici şekilde artmaya başladığını görüyoruz. Belki Apple’ın Airpods kablosuz kulaklıkları dikkatleri daha fazla çekti. Ancak Samsung Apple’dan önce davranmış ve geçtiğimiz yaza girerken Gear Icon X kulaklıklarını tanıtmıştı. 500-600 TL’lik fiyat bandında satılan bu kulaklığı bir süredir deneyimliyoruz. Şimdi izlenimlerimizi sayfanın devamında yer alan Gear IconX inceleme yazısında aktarma zamanı.

Samsung Gear IconX inceleme: Tasarım

Kulaklık topuzlarından kabloların söküldüğünü düşünün. Gear IconX temelde bu çerçevede bir tasarımla geliyor. Samsung, kulaklık topuzlarının kulaktan düşmemesi için üst kısma lastik kanatlar yerleştirmiş. Bunlar kulak kıvrımına takılıyor, böylelikle hareket ederken kulağınızdan çıkıp yere düşmesi önleniyor. Bu tasarımın oldukça iyi çalıştığını ve gerçekten rahat etmenizi sağladığını söyleyebiliriz. Samsung, farklı boyutlarda kanatlar ve kulaklık uçlarını kutuya eklemeyi ihmal etmemiş. Böylelikle rahat etmenizi sağlayacak en doğru aksesuarları belirleme şansına sahipsiniz.

Bu küçük ve kaybolması kuvvetle muhtemel kulaklıkları güvenli şekilde muhafaza etmek ve taşımak adına Samsung, oval şekilli, büyük bir hapı andıran özel bir taşıma kutusu da sunuyor. Üstelik bu kutu sadece taşıma ve muhafaza etme görevi üstlenmiyor, aynı zamanda IconX kulaklıkların şarj edilmesini sağlıyor. Kutunun kapağının hemen alt tarafında yer alan iki adet LED lamba kulaklıkların şarj edilip edilmediğini gösteriyor. Şarj işlemi tamamlandığında lambaların renkleri yeşile dönüyor. Kulaklık topuzları onları kulaklarınıza taktığınızı veya kulaklarınızdan çıkardığınızı anlıyor, böylelikle açma ve kapama işlemleri otomatik olarak gerçekleşiyor. Bu durum IconX’in pili tasarruflu şekilde kullanmasına katkıda bulunuyor.

Kulaklık topuzlarının dış tarafı dokunmaya duyarlı yüzeyle kaplı. Bu yüzeyi kullanarak kulaklıkla etkileşime geçebilirsiniz. Dokunmatik yüzeyle kontrol için farklı komutlar bulunuyor. Bunları öğrenmek biraz zaman alabilir, ancak bir süre deneme yanılma yöntemiyle idare ederek kullanmaya alışabilirsiniz. Örneğin tek bir tıklatmayla müziği çalmaya başlayabilir, iki tıklatmayla şarkıyı atlatabilir, parmağınızı herhangi bir topuzun karşısında üç saniye kadar tutarak egzersizi başlatabilir veya sona erdirebilirsiniz.

Dokunmatik yüzeyler biraz hassas. Topuzları kulaklarınıza oturtmaya uğraşırken parmak uçlarınız bu yüzeylere yanlışlıkla temas edebilir, bu nedenle farklı komutların verilmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle biraz dikkatli olmanızda fayda var. Ayrıca her bir kulaklığın üstünde, telefon görüşmeleri yapmayı sağlayan ve aynı zamanda ortam gürültüsünü de duymakta yardımcı olan mikrofonlar bulunuyor.

IconX suya dayanıklı değil. Ancak nano kaplaması sayesinde sıvı temasına karşı biraz direnci bulunuyor. Özellikle spor yaparken meydana gelen ter, bu şekilde IconX’i olumsuz etkilememiş oluyor.

Samsung Gear IconX inceleme: Performans

Samsung Gear IconX’in akıllı telefonla bağlantısı Bluetooth üzerinden sağlanıyor. Ne var ki, Samsung bu noktada AptX gibi daha yüksek kalitede veri iletimine imkan veren kodlayıcılar yerine biraz daha düşük profilli bir Bluetooth ses kodlayıcısı olan SBC’yi tercih ediyor. Eğer ses konusunda çok uzmanlaşmış, ayırt ediciliği yüksek bir kişi değilseniz, ses kalitesi konusunda farkı anlamanız oldukça zor. Mevcut durumda Gear IconX birçok kullanıcı için yeterli olacak bir ses kalitesini sunmayı başarıyor. Ses gayet temiz, baslar da dengeli.

Samsung, özellikle dışarıda spor yaparken daha güvenli bir ortam sunmak adına Ortam sesi özelliğini sunuyor. Bu modu açtığınız takdirde her iki kulaklıktaki mikrofonların kaydettiği sesler kulağınıza ulaştırıyor. Böylelikle müzik dinlerken arkanızdan gelen otomobilin sesini de duyma şansına erişiyorsunuz. Bunun yanı sıra birisiyle konuşurken kulaklıkları çıkarmanız, müziği durdurmanız gerekmiyor.

Gear IconX’in kurulumu için Gear Manager uygulamasına ihtiyaç var. Bu da IconX’in gelişmiş özelliklerinin şu an için sadece Android cihazlarıyla uyumlu olduğu anlamına geliyor. Eğer Android 4.4 veya üstü sürümle yüklü ve en az 1.5 GB RAM barındıran bir cihaza sahipseniz, Gear IconX’ten tam anlamıyla yararlanabilirsiniz. Eğer bir iOS cihazı sahibiyseniz, kulaklıkları yine de kullanmanız mümkün, ancak sadece müzik dinlemenize izin verecektir.

Gear Manager uygulaması Samsung’un Android telefonlarında yüklü olarak geliyor. Eğer farklı bir Android telefonuna sahipseniz, öncelikle bu uygulamayı telefonunuza kurmanız gerekiyor. Daha sonra akıllı telefon ve kulaklıkların eşleştirilmesi işlemi bu uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca Gear Manager uygulaması kulaklıkların ses seviyesini ayarlama, Ortam sesi özelliğini etkinleştirme gibi işlerde de kullanılıyor. Kulaklığın yazılımını güncellemek istiyorsanız, öncelikle kulaklıkları kutusuna yerleştirmeniz, daha sonra bu kutuyu USB kablosuyla bilgisayara bağlayarak kutuda bulunan bir uygulamayı bilgisayara kurmanız gerekiyor.

Her şeyin kurulumunu tamamladıktan sonra, hangi topuzdan telefon görüşmelerini yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Bu arada her bir topuzun yaklaşık 4 GB’lık dahili hafızası bulunuyor. Bu alanı şarkılarınızı kulaklıklarda depolamak için kullanabilir, böylelikle spor yaparken müzik dinlemek için telefona olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Windows Gezgini veya Finder gibi dosya gezgini araçlar üzerinden şarkılarınızı yükleyebilirsiniz. Şarkıyı hangi topuza yüklediyseniz, diğer topuza da yayını yapılacak; böylelikle stereo ses kalitesinde müzik dinleyebileceksiniz.

Samsung Gear IconX inceleme: Pil Ömrü

Her bir Gear IconX kulaklık topuzunun 47 mAh kapasiteli pili bulunuyor. Bunun yanı sıra kutunun da 315 mAh kapasiteli pili bulunuyor. Kulaklıkların çalışma ömrü sadece bir egzersiz sürecini kapsayacak yeterlilikte. Eğer IconX’e depoladığınız şarkıları dinlerseniz, yaklaşık iki saatlik bir süre boyunca müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Ancak akıllı telefonla eşleştirip Bluetooth üzerinden müzik dinlerseniz, bu süre 1-1,5 saat arasına geriliyor.

Pil ömrü azaldığında kulaklıklardan Türkçe olarak kalan pil seviyesinin bildirimi yapılıyor. Kulaklık kutusunun içinde pil bulunması sayesinde IconX’i kullanmadığınız zaman şarj etmeniz mümkün olacaktır. Bu şekilde kulaklıkları 2-3 kez şarj edebilirsiniz. Daha sonra kutuyu USB kablosuz aracılığıyla bilgisayara bağlamanız gerekiyor. Bu arada kutudan çıkan adaptör yardımıyla IconX’i akıllı telefona bağlayıp şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Samsung Gear IconX inceleme: Fitness

Samsung, Gear IconX’i fitness odaklı bir kulaklık olarak pazarlıyor. Bu anlamda IconX’in işini sağlam şekilde yaptığını söyleyebiliriz. Ancak IconX’ten tam anlamıyla verim almak için S Health uygulamasına ihtiyaç var. Bununla birlikte Strava, MapMyFitness gibi uygulamalarla da veri eşlemesi yapabilirsiniz, ancak kalp ritmi bu kapsamın dışında kalacaktır.

IconX’in pratik yanlarından bir tanesi telefona ihtiyaç duymadan işlemesi, bu hâldeyken de mesafeyi ölçmesi, kalp hızını takip etmesi. Ölçüm yapmak için parmağınızı topuzlardan bir tanesinin üstünde üç saniye kadar bekletmeniz yeterli oluyor. Sesli asistan egzersizin başlangıcını haber veriyor ve daha sonra da harekete geçiyorsunuz. Ne var ki, telefon olmadan konum takibi yapılamıyor, çünkü Gear Fit2’nin aksine bu kulaklıkta dahili GPS modülü bulunmuyor. Bu arada Samsung’un sesli asistanı, siz spor yaparken geçtiği durum güncellemeleriyle sizi spor konusunda daha fazla teşvik ediyor.

Gear IconX’in her bir topuzuna yerleştirilmiş her bir kalp hızı ölçüm sensörü gerçekle gayet tutarlı bir grafik izliyor. Kulak içinden ölçüm yapan IconX, optik yöntemi kullanarak kalp hızı ölçümü yapıyor. Tıpkı bileklikler gibi burada da hareket nedeniyle meydana gelebilecek gürültü ölçüm performansını etkileyebiliyor. Yüksek doğruluklu ölçümler için doğru kanat ve kulaklık uçlarını takmanızda fayda var.

Samsung Gear IconX inceleme: Sonuç

Samsung Gear IconX şık ve pratik tasarıma sahip olan bir çift kulaklık. Fitness odaklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. İçeride veya dışarıda spor yapanlar için Gear IconX oldukça kullanışlı özellikler ve yetenekler barındırıyor. Hafif oluşu, kulağa rahat oturmasını sağlayacak kanat ve uç seçeneklerinin sunulması, akıllı telefona ihtiyaç duymadan da mesafe ve kalp hızı ölçümü gibi işler yapması Gear IconX’i öne çıkarıyor. Pil ömrü ise sadece bir egzersiz boyunca yetecek şekilde ayarlanmış. Neyse ki, kutusu sayesinde ek güç elde etmek mümkün oluyor. Ses kalitesi de hiç fena değil. Sadece Android’in kapsam dahilinde olması, iOS cihaz sahiplerinin gelişmiş fitness özelliklerinden yararlanamıyor olması, IconX’in en büyük olumsuzlukları arasında bulunuyor. Umarız Samsung bu açığı en kısa zamanda kapatır.