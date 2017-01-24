Qualcomm Apple tarafından aleyhine açılan davayı sükunetle karşılayacak gibi görünmüyor. Ancak bu durum, şirketin iPhone üreticisiyle olan ticari bağlarını koparacağı anlamına da gelmiyor.

Apple geçtiğimiz hafta Qualcomm’un aleyhine 1 milyar dolarlık bir dava açmıştı. Cupertino merkezli şirket, işlemci üreticisinin kendisine ödemesi gereken 1 milyar doları ABD ve diğer ülkelerdeki düzenleyici kurumlara yaptığı şikayetler nedeniyle alıkoyduğunu öne sürmüştü. Apple, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun Qualcomm aleyhine açtığı davanın ardından hakkını mahkemede aramaya karar vermişti.

Qualcomm cephesi Apple’ın basit bir sözleşme anlaşmazlığını mevzuatla ilgili bir probleme dönüştürmeye çalıştığını iddia etmişti. Qualcomm’a yakın kaynaklar, şirketin hem Apple’ın davasının reddi için çalışacağını hem de karşı dava açmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Qualcomm Apple’a iPhone için modem tedarik etmeyi sürdürecek

Bu anlaşmazlığa rağmen, Qualcomm Apple’a iPhone için modem tedarik etmeyi bırakmayı planlamıyor. Cupertino merkezli şirket, iPhone’da kendi tasarımı olan işlemciler kullansa da, özellikle ABD’de sattığı telefonlarda Qualcomm tarafından üretilen modemlere yer veriyor. Bu tercihte rakipler tarafından üretilen modemlerin Sprint ve Verizon tarafından kullanılan teknolojileri desteklememesi önemli bir rol oynuyor. iPhone 7 ile Intel’den de modem tedarik etmeye başlayan Apple, bu modemleri AT&T ve T-Mobile gibi operatörler üzerinden sattığı telefonlara yerleştiriyor.

Qualcomm, modemlerini veya işlemcilerini kullanmak isteyenlerin elindeki hücresel ağ patentlerini de lisanslamasını istiyor. Ancak kaynaklar, şirketin geçmişte patent anlaşmazlıklarına rağmen bileşen satışına devam ettiğini hatırlatıyor.