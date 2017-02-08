Nintendo Switch web tarayıcısı olmadan oyun severlerin karşısına çıkacak. 3 Mart itibarıyla piyasaya sürülecek olan Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu, en azından ilk etapta, web tarayıcısı barındırmayacak.

Konuyla ilgili açıklamayı, Nintendo’nun en yetkili ismi olan başkan Tatsumi Kimishima yaptı. Time’a konuşan Kimishima, ilk etapta tüm amaçlarının Switch’i muhteşem bir oyun platformuna dönüştürmek olduğunu ve bu nedenle ilk etapta web tarayıcısı sunmayacaklarını belirtti.

Bu açıklamaya pek şaşırmamak gerekiyor. Nintendo, yeni oyun konsolunun çevrim içi video uygulamalarını desteklememesine ilişkin olarak da benzer ifadeleri barındıran bir açıklama yapmıştı.

Nintendo Switch web tarayıcısına ihtiyaç duyabilir

Yine de, bir web tarayıcısının Netflix’e kıyasla oyun deneyimine daha yakın bir araç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, herkese açık olan ancak kimlik doğrulaması gerektiren bir kablosuz ağa bağlanmak için bir tarayıcıya ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla Nintendo’nun web tarayıcısına ihtiyaç listesinde öncelik vermesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Tatsumi Kimishima, röportajda Nintendo’nun ikinci mobil oyunu Fire Emblem Heroes ile ilgili bazı bilgiler de verdi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan oyunun yarım gün içinde 1 milyon indirme rakamını aştığını söyleyen Kimishima, oyunla şirketin kasasına 5 milyon doları aşkın bir paranın girdiğini dile getirdi.