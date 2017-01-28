Oyun geliştiricisi Dong Nguyen, 2014’te yayınladığı Flappy Bird ile tabir-i caizse yeri yerinden oynatmıştı. Çok zor olmasıyla ünlenen Flappy Bird, kısa sürede tüm dünyayı saran bir çılgınlığa dönüşmüştü. Nguyen, oyun popülaritesini korurken radikal bir karar alarak Flappy Bird’ü uygulama mağazalarından çekmişti. Daha sonrasında başka oyunlar da geliştiren Nguyen, Ninja Spinki Challenges adını verdiği yeni oyunuyla sahalara geri dönüyor.

Nguyen, yeni oyununda altı farklı oyun türünü karıştırarak ortaya çıldırtacak zorlukta yeni bir oyun koyuyor. Araya eklenen küçük dokunuşlar ise Spinki Challenges’ı Nguyen’in bugüne kadarki en parlak ve oynanabilir oyunu hâline getiriyor.

iOS ve Android’de yayınlanan oyun, ninja eğitim sürecinin etrafında şekilleniyor. Bu eğitimlerle oyunculardan çeşitli yetenekler kazanıyor, hızlı ve sinsi bir savaşçıya dönüşüyor. Eğitimlerde verilen görevler ise sıçrayan kedilerden kaçmaktan ninja yıldızıyla hedefleri vurmaya kadar uzanıyor. Zaman tabanlı görevleri tamamlamak için oyuncuların kontrol ettikleri karakterleri belli bir süre hayatta tutmaları gerekiyor.

Giriş görevi tamamlandıktan sonra aynı görevin daha zor versiyonunun kilitleri açılıyor. İlk altı oyunda hayatta kalanlar sonsuz modu oynamaya hak kazanıyor. Böylelikle oyuncular daha fazla aşina oldukları oyun tarzını deneyimleyebiliyor.

Ninja Spinki Challenges Nguyen’in oyun anlayışını koruyor

Artık Nguyen ile özdeşleşen, ekran üzerinde hızlı parmak hareketleriyle kontrole dayalı oyun anlayışı Ninja Spinki Challenges’ta da varlığını koruyor. Ancak burada “erişilebilir” olmaktan ile “çıldırtıcı” olmaya uzanan yeni bir yaklaşım sergileniyor. Oyun ilk başta daha makul bir zorluk seviyesinde başladıktan sonra ilerleme kaydedildikçe “çıldırtıcı” zorluk seviyesine ulaşılıyor.

Oyunun sonsuz modlarında da tempo makul biçim de artırılıyor. Verilen görevler tamamlandıkça parkur daha zorlu bir hâle geliyor ve verilen yeni görevi yerine getirmek de zorlaşıyor. Reklam gösterimi konusunda da Nguyen’in mantıklı bir uygulama biçimi seçtiği görülüyor. Süreli görevleri tamamlayamayan oyuncular, reklam izledikten sonra saati kaldığı yerden işleterek göreve devam edebiliyor.

Dong Nguyen’in mobil oyun dünyasına dönüş bileti olan Ninja Spinki Challenges ile Floppy Bird’dekine benzer bir etki oluşturup oluşturamayacağını görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.