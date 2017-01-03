Lenovo CES 2017’nin hemen öncesinde akıllı ev teknolojilerine yönelik yaptığı çalımalarının ürünü olan yeni cihazı Smart Assistant, ya da Türkçeleştirilmiş adıyla Akıllı Asistan’ı duyurdu.

Lenovo’nun belirttiğine göre, Akıllı Evler pazarı hızla büyürken, Nesnelerin İnterneti üreticileri 2019’a kadar akıllı evler alanında iki milyar ürünü piyasaya sürmeye ve 490 milyar dolar gelir elde etmeye hazırlanıyor. Lenovo Smart Assistant ? Lenovo Akıllı Asistan gündelik hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcısının sesli komutlarına duyarlı dijital bir kişisel asistan olarak tasarlanan Lenovo Akıllı Asistan, Amazon işbirliği ile geliştirildi ve Alexa akıllı asistan teknolojisini barındırıyor.

Lenovo Akıllı Asistan cihazında bulunan 360 derece ve 5 metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlar sayesinde, sadece birkaç kelime konuşarak internette arama yapabilecek, müzik çalabilecek, liste ve takvimlerinizi oluşturabileceksiniz.

Bulut teknolojisi destekli bu cihaz sayesinde tüm arama sonuçlarınızın listesini tutabilirsiniz. Lenovo’nun belirttiğine göre Smart Assistant sizi her geçen gün daha iyi anlayacak, böylelikle ihtiyaçlarınıza daha iyi şekilde cevap verebilecek akıllı bir asistana sahip olacaksınız. Lenovo Akıllı Asistan, Lenovo Akıllı Ev Aletleri ve diğer üçüncü parti cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Silindir şeklinde tasarlanan bu cihaz iki parçalı görünen bir yapıya sahip. Ayrıca en üstte, sanki havada asılı gibi görünen disk biçimli bir bölüm de bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi, sekiz farklı 360 derece mikrofonu sayesinde akustik yansıma azaltma ve gürültü bastırma gibi özelliklere sahip. Bunlara opsiyonel olarak sunulan Harman Kardon ses desteği de eşlik ediyor.

Lenovo Akıllı Asistan çıkış tarihi ve fiyatı

Lenovo PC ve Akıllı Cihazlar Grubu Başkan Yardımcısı Johnson Jia konuyla ilgili olarak sadece günümüzün teknolojisini yansıtan akıllı cihazlar tasarlamadıklarını, tıpkı insan zekâsının uygulamaya konulabilen bilgileri ölçmesi gibi, akıllı cihazların da kullanıcılarını anlaması ve onların günlük hayattaki beklentilerine cevap verebilmesi oranında ?akıllı? olduklarına inandıklarını kaydetti.

Amazon’un Alexa’dan sorumlu yöneticisi Steve Rabuchin ise Lenovo gibi yenilikçi bir marka ile çalışmaktan ve Alexa destekli Lenovo Akıllı Asistan’ı kullanıcılara sunmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi. Amazon olarak kullanıcılara çok sayıda seçenek sunmak için çalıştıklarını, Lenovo’nun yeni Akıllı Asistanının, Alexa Ses Hizmetleri (AVS) aracılığıyla tam olarak bunu yaptığına dikkat çekti.

Lenovo Akıllı Asistan nümüzdeki mayıs ayından itibaren yurt dışında, 130 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Harman Kardon destekli modelin fiyatı da yaklaşık 180 dolar olacak.