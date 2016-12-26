Bu ayın başlarında yeniden tasarlanmış iCloud Fotoğraflar uygulamasını beta sitesinde faaliyete geçirmiş olan Apple, şimdi bu güncellenmiş deneyimi iCloud.com üzerinden tüm kullanıcılara ulaştırıyor.

Yenilenmiş Fotoğraflar uygulaması, eklenen kenar çubuğuyla Mac’teki Fotoğraflar uygulamasının görünümünü yansıtıyor. Söz konusu uygulama ilk olarak beta.icloud.com adresi üzerinden teste sunulmuştu. Apple bu yeni arayüzü bir süreliğine test ettikten sonra tüm kullanıcıların erişimine açmış oldu.

Yenilenen Fotoğraflar uygulaması güncellenmiş bir üst araç çubuğu da içeriyor. Burada yükle ve indir tuşlarının yanı sıra favorilere alma ve benzeri tuşları da görüyoruz. Dikey yönde kenar çubuğu da Fotoğraflar kütüphanesi içindeki albümlere hızlı şekilde erişim fırsatı elde ediliyor. Kenar çubuğu sol üst köşedeki düğme yardımıyla gizlenebiliyor.

Bu arada ekranın alt kısmına yatay olarak yerleştirilmiş kaydırgaç sayesinde baktığınız fotoğraftan önce vaya sonra çekilmiş karelere kolaylıkla geçebilirsiniz. Diğer yeni arayüz unsurlarıyla birlikte bu değişiklik sayesinde web uygulaması görünüm ve kullanım hissi itibarıyla mevcut Mac Fotoğraflar uygulamasına biraz daha yaklaşıyor.

Gelen son güncelleme iCloud Fotoğraflar uygulaması deneyim açısından Mac’e ve iOS’e yaklaşılmasını sağlarken, bazı temel özelliklerin eksikliği web uygulamasında hissedilmeye devam ediyor. Anlar, Yüzler, otomatik sahne ve nesne tanıma gibi özellikler de gelecek güncellemelerde bekleniyor.

iCloud.com adresine Apple kimliğinizle giriş yaptıktan sonra yenilenen iCloud Fotoğraflar uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.