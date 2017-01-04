Kingston Technology Company Inc.’in bir iştiraki olan HyperX, HyperX ALLOY RGB Oyun Klavyesi’ni, Pulsefire Oyun Mouse’unu ve Cherry MX Red veya Brown tuş anahtarı seçenekleriyle iki yeni ALLOY FPS mekanik oyun klavyesini duyurarak üst seviye oyunculuk donanımı serisine yeni ürünler ekledi.

HyperX laboratuvarlarında tasarlanmış olan, profesyonel ve gündelik oyuncular tarafından yoğun bir şekilde test edilen üç yeni oyun klavyesi ve oyun faresi, HyperX’in oyunculuk ürünleri portföyünü tamamlıyor. Böylece, mümkün olan en iyi kurulum ve rekabet üstünlüğü için oyunculara gerekli olabilecek her şeyi sunan HyperX, dünya çapında oyunseverlere ve eSpor camiasına olan bağlılığının altını çizmiş oluyor.

HyperX’in CES 2017 duyurduğu yenilikler

ALLOY RGB Oyun Klavyesi

16M LED rengi ve özel medya tuşları ile tamamen yeni bir tasarım sunan premium klavye HyperX Alloy RGB, oyunculara dinamik ışıklandırma profilleri ve kontrol imkanı sağlıyor. Tuş rengi ayarlarını özelleştirme ve kontrol etme fırsatı sunan yeni ALLOY RGB klavye, sağlamlık için metal alaşımlı bir çerçeveye sahip.

Pulsefire Oyun Faresi

Profesyonel oyuncular için tasarlanan, HyperX’in ilk mouse’u, dört adet ön tanımlı ve LED göstergeli DPI ayarıyla gelen (400/800/1600/3200) optik bir oyun sensörü bulunduruyor. Yazılıma gerek duymadan ayarların değiştirilmesine olanak sağlayan Pulsefire, oyunseverlerin aradığı özellikleri şaşırtıcı derecede uygun bir fiyat seviyesinde sunuyor.

ALLOY FPS Red ve Brown Oyun Klavyeleri

Cherry MX Brown veya Red tuş anahtarı seçeneklerini sunan yeni mekanik oyun klavyesi HyperX ALLOY FPS, tam boy çelik alaşım çerçevesi ve yer tasarrufu sağlayan tasarımı ile oyunculara FPS mouse hareketleri için olabildiğince fazla masaüstü alanı sağlıyor.

İki çeşit tuş anahtarı seçeneğiyle gelen klavye, özel dokulu ve kırmızı WASD tuşlarıyla FPS oyunlarında ihtiyaç duyulan dokunma hissini ve performansı sağlıyor. Ayrıca yazılıma gerek duymadan değiştirilebilen dinamik kırmızı LED ışıklandırma profilleri sunuyor. Çıkartılabilir kablosu ve saklama çantasıyla bu kompakt klavye seyahat eden oyunseverler için mükemmel bir seçim.

Cloud Revolver S

HyperX’in bugüne kadarki en gelişmiş mikrofonlu kulaklık olan Revolver S, tak-çalıştır özellikli Dolby 7.1 Surround Ses sunuyor. Bir USB ?dongle? ile gelen Dolby Headphone teknolojisi sayesinde tek bir tuş ile oyuncuları çevreleyen bir ses deneyimi sağlanıyor. Konfor ve rekabette performans için tasarlanmış olan Cloud Revolver S, keskin ses kalitesi ve CS:GO, FPS ve 3D oyunlar için geniş bir ses alanı sunuyor.

HyperX Predator DDR4 LED Memory

HyperX, RGB ışıklandırmalı ilk DDR4 modüllerini piyasaya sürüyor. HyperX Predator DDR4 LED bellek, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion veya MSI Mystic Light Sync gibi RGB kontrol teknolojilerine sahip anakartlarla birlikte kullanılabiliyor. Erken bir gösterim söz konusu olduğu için üründe değişiklikler olabileceği belirtiliyor.