HTC, 2017’ye hızlı bir başlangıç yaparak yeni amiral gemisi telefonunu rakiplerinden önce duyurdu. HTC U Ultra adını taşıyan cihazda Quad HD çözünürlüklü 5.7 inç ekran bulunuyor. Sense Companion ile akıllı telefonlara yapay zekâ yerleştirme trendini yakalayan şirket, U Ultra’da ana ekranın üzerine ikinci bir daha ekran yerleştirerek LG’nin yolundan yürüyor. Daha önce Bolt’ta kulaklık jakına veda eden Tayvanlı üretici, aynı tutumu U Ultra’da da sürdürüyor. HTC’nin yeni amiral gemisinde de kulaklık jakı bulunmuyor.

U Ultra ile ilgili olarak göze çarpan ilk nokta, şaşırtıcı ve çarpıcı biçimde parlak tasarımı oluyor. “Liquid Surface” adını verdiği yeni bir tasarım anlayışını hayata geçiren HTC, akıllı telefonun cam yüzeyinin gerçekten likitmiş gibi görünmesini sağlamış. Oldukça pürüzsüz görünen bir dış yüzeye sahip telefonun elde tutarken nasıl bir his vereceğini düşünmemek pek kolay değil.

Gözle görülür bir diğer önemli değişiklik ise 2 inçlik ikinci ekran. İnce bir şerit halinde ön kameranın sağında uzanan ikinci ekran, 160 x 1040 piksel çözünürlüğe sahip. Tıpkı LG V10 ve V20’de olduğu gibi, U Ultra’da da ikinci ekran üzerinden bildirimler, hatırlatıcılar ve sık konuşulan kişiler için kısa yollar görülebilecek. İkinci ekran sayesinde telefonda çalan müzik de kontrol edilebilecek.

HTC U Ultra’da Quad HD çözünürlükü 5.7 inç Super LCD 5 ekran bulunuyor. Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisine ise 4 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama alanı seçenekleri ise 64 ve 128 GB olarak değişiyor. microSD kart desteği sayesinde 2 TB daha ekstra depolama alanı elde etmek mümkün oluyor.

U Ultra, HTC 10’da bulunan 12 megapiksel çözünürlüklü UltraPixel kamerayı taşıyor. Ancak faz tespit özellikli otomatik odaklama sisteminin varlığı sayesinde kamera biraz daha gelişmiş oluyor. f/1.8 diyafram genişlikli kamerada lazer otomatik odaklama, büyük pikseller ve optik görünü sabitleme gibi özellikler de bulunuyor. U Ultra’nın önünde ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Bu kamera, UltraPixel modu sayesinde 4 megapiksel kareler de yakalayabiliyor. 3000 mAh kapasiteli pil barındıran HTC U Ultra, kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak.

HTC, yazılımın yeni amiral gemisinde öne çıkan noktalardan biri olmasını amaçlıyor. Bunun için telefona gücünü yapay zekâdan alan özellikler ekleyen şirket, kullanıcılarının ne yapacağını tahmin etmeye ve onlara bu doğrultuda işe yarar öneriler sunmayı amaçlıyor. Sense Companion adını taşıyan bu sistem, kullanıcı izin verdiği takdirde alışkanlıklarını öğrenip öneriler sunabiliyor.

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Örneğin, U Ultra kullanıcının tahmini pil ömründen daha uzun bir süre dışarıda kalacağını bildiği takdirde pilin şarj edilmesini önerebiliyor. Ya da hava soğukken sıkı giyinilmesini tavsiye edebiliyor. HTC, Sense arayüzünün geçmiş sürümlerinde de bazı coğrafi ve bağlamsal temelli öneriler sunmuştu.

HTC U Ultra ile birlikte USonic adını verdiği kulaklıkları sunuyor. HTC Bolt ve 10 Evo ile birlikte gelen kulak içi kulaklıkların yeniden adlandırılmış versiyonu olan USonic, USB-C bağlantısı ile daha yüksek ses kalitesi vadediyor.

HTC U Ultra dört renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak

HTC U Ultra mavi, siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Akıllı telefonun 64 GB versiyonu, 749 dolar fiyat etiketiyle yurt dışında ön siparişe çıkmış durumda. İlk olarak ocak ayının sonu itibarıyla Tayvan’da satışa sunulacak olan telefon, mart ayında dünya genelinde piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun 128 GB dahili depolama alanına ve safir camla kaplı ekrana sahip versiyonunun fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.