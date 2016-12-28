HTC Ocean ile ilgili sızıntılarda bugüne kadar genellikle tek bir cihazdan bahsediliyor ve bu cihaz da fazlasıyla merak uyandırıyordu. Ancak son bilgilere göre, Ocean’ın üç farklı modeli barındıran bir telefon ailesi olması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Ocean ile ilgili ilk olarak bundan birkaç ay önce bir konsept tasarım internete sızmıştı. Bu tasarımda fiziksel buton bulunmazken, yeni Sense arayüzünün de hareketlerle ve Google Assistant ile kontrol edileceği belirtilmişti. Kısa bir süre önce ise LlabTooFeR rumuzlu Twitter kullanıcısı telefonun Ocean Master, Ocean Note ve Ocean Smart adını taşıyan üç farklı versiyonla boy gösterebileceği iddiasını ortaya attı.

Tayvan merkezli internet sitesi ePrice da LlabTooFeR tarafından ortaya atılan bu iddiayı güçlendirecek yeni bilgilere ulaştı. ePrice’ın haberine göre, her üç model de 12 Ocakta “For U” etkinliğinde tanıtılacak. Akıllı telefonlar 24 Ocak itibarıyla satışa sunulacak. Böylelikle HTC, 2017’de amiral gemisini piyasaya rakiplerinden önce sürmüş olacak.

HTC Ocean Note ailenin büyüğü olacak

Note adıyla anılan modelin HTC Ocean ailesinin büyüğü olması bekleniyor. Phablet formunda olması öngörülen akıllı telefonda 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunulacağı söyleniyor.

Serinin Master ve Smart etiketi taşıyan diğer modellerinden ilkinin ana versiyon olması ve HTC 10’un halefi gibi konumlanması bekleniyor. Smart’ın ise Desire ailesine daha yakın bir yerde duracağı söyleniyor. Her üç modelde de Snapdragon 835 işlemcinin bulunacağı iddia edilse de, henüz bu konuda somut bir bilgi bulunmuyor.