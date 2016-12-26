HTC 10, HTC’nin bugüne kadar ürettiği en iyi amiral gemisi telefonlar arasında yer alıyor. Ancak bu da 2016’da şirketin makus talihini değiştirmek için yeterli olmamışa benziyor. Samsung Galaxy Note 7’nin piyasada olmamasının Tayvanlı üreticinin şansını artıracağı düşünülse de, HTC 2016 için belirlediği sevkiyat hedeflerini tutturamadı. HTC 10 bu yıl içinde Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 edge ve LG G5 gibi akıllı telefonlarla rekabet içine girmişti.

HTC, 2015’te 18 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti. Ancak ABD, Çin ve Avrupa pazarlarında yaşanan kayıplar nedeniyle şirketin 2016’yı 10 ila 12 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla tamamlaması öngörülüyor. Bu da yaklaşık yüzde 33 ila 44 oranında bir gecikmeye tekabül ediyor.

Şirketin ABD’de yaşadığı kayıplarda HTC’nin pazarlama stratejisindeki sıkıntıların önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Buna ek olarak, HTC’nin odak noktasını sanal gerçekliğe ve Vive VR sanal gerçeklik başlığına çevirmesi nedeniyle akıllı telefon sevkiyatlarının düştüğü belirtiliyor.

HTC Vive VR, ön siparişe çıktığında şirkete 15 dakika içinde 12 milyon dolar gelir getirmişti. ABD’de 799.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan Vive VR, şirket adına oldukça kârlı bir ürün imajı çiziyor. HTC, 2015’le birlikte Tayvan’daki en büyük akıllı telefon üreticisi olma unvanını kaybetmişti.

HTC 2016 sonrasında da akıllı telefon pazarında kan kaybedebilir

Çin’deki satışlarda yaşanan düşüşün 2017’ye de sirayet etmesi ve bunun da HTC’nin genel telefon sevkiyatlarının aşağıya inmesine sebep olacağı düşünülüyor. HTC, 12 Ocakta düzenleyeceği etkinliğin ipucunu kısa bir süre önce vermişti.