HTC, kullanıcılarına güncellemeler konusunda verdiği sözleri tutuyor. Şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu ürün ve servis direktörü Graham Wheeler, geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden bir açıklama yapmış ve Android Nougat güncellemesinin iki hafta içinde Avrupa’daki HTC 10 ve One M9 kullanıcılarına ulaştırılacağını belirtmişti. HTC 10 Nougat güncellemesini aradan fazla zaman geçmeden almaya başladı.

Türkiye’deki HTC 10 sahipleri de Android Nougat deneyimini yaşamaya başlayan grubun içinde yer alıyor.

HTC’nin Türkiye ofisi de Twitter hesabı üzerinden Android Nougat güncellemesinin HTC 10’a gelişini duyurdu. Söz konusu güncelleme, ilk olarak geçtiğimiz ay ABD’deki HTC 10’lara ulaştırılmıştı.

HTC 10 Nougat ile çoklu pencere desteğine kavuşuyor

Android 7.0 Nougat güncellemesi, HTC 10’u daha hızlı ve kullanışlı bir telefona dönüştürecek yenilikleri beraberinde getiriyor. Çoklu pencere desteği sayesinde HTC 10 sahiplerinin aynı anda iki telefonu kullanması mümkün hâle geliyor. Yeni bildirim merkezi ve gelişmiş hızlı ayar menüsü de Android Nougat’nın HTC 10’a getirdikleri arasında yer alıyor.