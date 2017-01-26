Gmail JavaScript dosyalarının yüklenmesini ve e-posta iletileri üzerinden gönderilmesini çok yakında önlemeye başlayacak. 13 Şubat tarihinden itibaren Gmail üzerinden oluşturduğunuz e-posta iletilerine .js uzantılı dosyalar ekleyemeyeceksiniz. Çünkü bu format gittikçe zararlı yazılımların dağıtımı için daha fazla kullanılır oldu. Eğer bir kullanıcı zararlı bir JavaScript dosyasını indirirse, korsanlar bunun üzerinden PC’ye erişme, verileri çalma veya diğer zarar verici işlevleri yürütme imkanı elde edebiliyor.

Android Police’in belirttiği gibi, JavaScript de .exe, .bat ve .msc gibi, daha önce Gmail’de e-posta eki olarak paylaşılması yasaklanan uzantılar arasına katılıyor. Üstelik .zip gibi sıkıştırılmış dosya formları kullanarak bu yasağın etrafından dolaşmak gibi bir şans da bulunmuyor. Eğer bir JavaScript dosyasını göndermeniz gerekiyorsa, Google Drive veya Google Cloud Storage gibi kanalları kullanmanız gerekiyor.

Kullanıcılar yasaklanan uzantıya sahip bir dosyayı e-posta oluşturma ekranı üzerinden yüklediklerinde bir uyarı alacaklar. Ancak bu uyarının dosyayı alan tarafta da aynı şekilde gösterilip gösterilmeyeceği şu an için bilinmiyor.