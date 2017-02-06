Samsung 2017 Mobil Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştireceği etkinlikte Galaxy S8’i resmi olarak görücüye çıkarmayacağını daha önce açıklamıştı. Ancak şirketin 1 dakikalık bir videoyla telefona dair ilk görüntüleri paylaşması bekleniyor. Galaxy S8’in yokluğunda Samsung’un MWC 2017’deki en büyük silahı Galaxy Tab S3 olacak gibi görünüyor.

Samsung’un yeni tabletine dair çeşitli bilgiler de şimdiden internette dolaşıyor. Tabletin Wacom tarafından üretilen özel S Pen kalemle birlikte geleceği söyleniyor. Bu iddia gerçeğe dönüştüğü takdirde Tab S3, iPad Pro ile doğrudan rekabete içine girecek. S Pen desteği, Samsung’un Galaxy Note tablet serisinin geleceği hakkındaki şüpheleri de artırabilir.

Samsung uzun süredir S Pen desteği barındıran rekabetçi bir Android tableti piyasaya sürmüyor. Şirketin hem üst sınıf hem de S Pen destekli tabletlerden vazgeçtiği düşünülürken Tab S3 ile birlikte bu algının değişmesi muhtemel görünüyor.

Galaxy Tab S3 Snapdragon 820 işlemci taşıyabilir

Tıpkı Galaxy Tab S2 gibi, Tab S3’ün de 9.7 inç bir ekrana sahip olması bekleniyor. Şimdiye kadar tabletin 8 inç ekranlı versiyonuna dair bir işaret gelmiş değil. 9.7 inç ekranın 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe sahip olması öngörülüyor. Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ve 4 GB RAM de tabletin muhtemel özellikleri arasında yer alıyor. Söz konusu bileşenler, üst sınıf bir tableti işaret ediyor.

Son haberlere göre; Galaxy Tab S3, S Pen ile de uyumlu olacak. Ancak S Pen için özel bir yuva bulunmayacağı söyleniyor. Bu da S Pen’in ekstra bir aksesuar olarak ayrıca satılması ihtimalini artırıyor. Biri klavye formatında olan iki kılıfın da yeni Tab S3’ün aksesuarları arasında bulunması bekleniyor. Boyutu, üst sınıf özellikleri ve kalemi, Tab S3’ü 9.7 inç iPad Pro ile doğrudan rekabet içine sokabilir.