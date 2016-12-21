Facebook kullanıcılarının ve reklam ortaklarının sisteme girişini kolaylaştıracak yeni bir sistemin dağıtımına başladı. Geliştiriciler için yayınlanan son Hesap Kiti anında doğrulama özelliğini barındırıyor. Bir tür çift aşamalı giriş sistemi olan bu özellikte SMS ile kod alma süreci atlanıyor. Bunun yerine, üçüncü taraf servisler üzerinden Facebook hesabına ulaşırken önce telefon numarası giriliyor. Ardından sistem girilen numara ile Facebook’a kaydedilen telefon numarasını eşleştirmeye çalışıyor ve kimlik doğrulama süreci tamamlanıyor.

Ancak bu sistemin çalışması için kullanıcıların Facebook Android uygulamasına aynı cihaz üzerinden giriş yapmış olmaları gerekiyor. Bu sayede SMS ile gönderilen koda ihtiyaç duymadan doğrulama yapılabiliyor. Aksi vaziyette, kullanıcıların akıllı telefonlarına gönderilen kodu diğer cihaz üzerinde girmeleri gerekiyor.

Sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, özelliğin doğrulama sürecini güvenli biçimde geliştirmek adına hazırlandığı belirtildi. Facebook, bu yöntem kullanılırken üçüncü taraf uygulamalarla ekstra bilgi paylaşımı yapılmadığının altını çizdi.

Facebook Android kullanıcılarının dönüştürme oranını artırmayı hedefliyor

Anında doğrulama ile yüzde 97’lik bir dönüştürme oranı yakalanıyor. Bu da kullanıcıların Facebook’un ortak sitelerine giriş yapmasını kolaylaştırıyor. Sosyal paylaşım sitesi, bunun özellikle SMS teslim sisteminin güvenilir olmadığı yerlerde işe yarayacağına dikkat çekiyor.

Facebook’un yeni aracını test eden iş ortaklarından Familonet, anında doğrulama ile dönüştürme oranlarında yüzde 5’lik bir artışın kaydedildiğini ifade etti.

Facebook’un yeni aracının amaçlarından birisi de güvenliği artırmak. Ancak güvenliğin temel koşulunun sağlam bir şifre olduğunu hatırlatmakta fayda var.