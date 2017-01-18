Evernote iOS uygulaması için yayınladığı son güncellemeyle kaybettiği müşterilerin büyük kısmını yeniden kazanmayı amaçlıyor. iTunes App Store’da yerini alan yeni sürüm, yeni tasarım ve özelliklerle birlikte performans artışı vadediyor.

Evernote, 8.0 sürümüyle sunduğu yeni tasarım ve özellikleri kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda şekillendirdi. Güncellenen uygulama, kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuyor. Buna ek olarak, uygulama içinden notlara erişim de hızlanıyor. Uygulama içi gezinme arayüzünün değiştirilmesi ve ana ekranın tamamen kaldırılması, söz konusu hızlı erişimi mümkün kılıyor.

Ancak Evernote uygulaması güncellendiğinde dikkat çeken ilk nokta yeni tasarım oluyor. Göze daha hoş görünen yeni tasarım, uygulama içinde gezinmeyi de önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Evernote yeni tasarımla birlikte iki yeni arama özelliğini de kullanıcıların karşısına çıkarıyor.

Artık ana ekranın alt kısmına eklenen “+” ikonuna dokunulduğunda yeni bir not oluşturulabilecek. Bu butona uzun süre basıldığında ise kullanıcıların karşısına ses kaydetme, fotoğraf veya video çekme ve bildirimleri aktive etme gibi seçenekler ortaya çıkıyor.

Evernote iOS uygulaması oldukça çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunuyor

Yenilenen Evernote iOS uygulaması, kullanıcılara notları kişiselleştirmek adına yeni seçenekler sunuyor. Başlık ve ara başlıkların farklı renk ve büyüklüklerde yazılabilmesi, söz konusu seçenekler arasında öne çıkıyor. Kullanıcılar önceden belirlenmiş başlık boyutları ve renkleri arasında tercih de yapabiliyor.