DJI’nin İsveçli kamera şirketi Hasselblad’ın çoğunluk hissesine dair haberler çıkıyor. Henüz doğrulanmayan haberlere dayandırılarak ortaya atılan bu iddia gerçeğe dönüşürse, bu iki şirketin işbirliği içinde üst sınıf drone kameraları geliştirmeye yöneleceği söyleniyor. Sonuç olarak DJI’nin alanının en iyisi olan drone teknolojisi Hasselblad’ın kamera teknolojisiyle buluşacak. Bazı drone kameraları geliştirmenin dışında DJI’nin Hasselblad ile neler yapmayı planladığı şu an için tam netleşmiş görünmüyor.

Hasselblad simge niteliğinde bir kamera şirketi. On yıllar boyunca kameralar üreten şirket, NASA’nın Apollo uzay görevleri sırasında kullandığı kameraları da üretmişti. Ortalama bir tüketicinin Hasselblad markalı kameraları alması kolay değil, çünkü şirketin ürünleri genellikle çok yüksek fiyat seviyelerinden pazarlanıyor. Ancak kamera pazarının dönüşüm geçirmesi, tüketicilerin akıllı telefonlara doğru kayması ve diğer sektörlerin de geleneksel kamera teknolojilerinden uzaklaşmaya başlaması Hasselblad’ın eski günlerini mumla aramasına neden oldu.

Kaynakların Luminous Landscape ve TechCrunch’a bildirdiğine göre, DJI Hasselblad’ın tamamını satın almak yerine çoğunluk hissesini almayı tercih ediyor. İddia edilen anlaşmayla ilgili detaylar henüz ortaya çıkmazken, anlaşmanın henüz sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı da şu an için bilinmiyor. Hasselblad’ın bu yeni düzende nasıl faaliyet göstereceği de şu anda netlik kazanmamış hususlar arasında yer alıyor.

Hasselblad DJI ile ilk kez birlikte anılmıyor. Kamera şirketi drone üreticisi için geçtiğimiz yaz A5D kamerasını, drone fotoğrafçılık paketinin bir parçası olarak temin etmişti. Bunun öncesinde 2015 sonunda da, DJI Hasselblad’ın azınlık hissesini satın almıştı. Her iki şirketten yeni durumla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.