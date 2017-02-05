Bluetooth birbiriyle iletişim hâlinde olan çoğu cihazda yer alan bir kablosuz bağlantı teknolojisi. Akıllı telefonların akıllı saatlerle bağlantısı, bir müzik çaların kablosuz kulaklıkla bağlantısı ve hatta Nesnelerin İnterneti ve akıllı ev cihazlarının bağlantıları genellikle bu bağlantı teknolojisi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bluetooth teknolojisiyle ilgili özel çalışma grubu, Bluetooth SIG (Special Interest Group), geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu yeni Bluetooth 5 formatıyla birlikte mevcut Bluetooth 4.x serisi standartlara göre birtakım iyileştirmeler getiriyor.

Bluetooth SIG’nin Bluetooth 5’e dair özellikleri açıklamasıyla birlikte üreticiler de bunu yakında çıkacak cihazlarına ekleme imkanını elde ediyor. SIG’nin belirttiğine göre, önümüzdeki birkaç ay içinde bu yeni kablosuz bağlantı teknolojisini destekleyen cihazları piyasada göreceğiz. Bu, 2017’nin yeni akıllı telefonlarının büyük çoğunluğunun yeni kablosuz bağlantı protokolüyle geleceğini gösteriyor.

Bluetooth 5 teknolojisinin ne olduğunu, ne gibi avantajlar sunacağını yazının devamında bulabilirsiniz.

Bluetooth 5 nedir?

Bluetooth 5, mevcut 4.2 versiyonuna göre dört kat daha geniş menzile sahip. Şu anda mevcut kablosuz kulaklıklarla veya Bluetooth hoparlörlerle ev içinde müzik dinlemek istediğinizda, aksesuarlarla kaynağın (akıllı telefon, müzik çalar, vs.) birbirine mümkün olduğu kadar yakın olması gerekiyor. Aksi takdirde sinyal gücü kaynaktan uzaklaştıkça azalacaktır. Bluetooth 5 ile birlikte menzilin önemli oranda artması sayesinde, tüm evi kapsama alanına almak, ev içinde rahatlıkla hareket etmek mümkün olacaktır.

Yeni standart ile veri transfer hızı da 4.2 versiyonunun sunduğu hızın iki katına çıkıyor. Yani kapasite 1 Mbps’den 2 Mbps’ye ykseliyor. Ayrıca veri yayınlarının kapasitesi de yüzde 800 oranında artıyor. Bluetooth SIG, veri miktarındaki artış sayesinde iyileştirilmiş ve bağlamla daha ilgili çözümler sunulabileceğini dile getiriyor.

Ancak önemli bir ayrıntı var; artırılmış menzil ve artırılmış hız avantajlarından aynı anda faydalanmak mümkün olmuyor. Bluetooth SIG bu durumu bir kaldıraça benzetiyor, uygulamaya bağlı olarak ikisinden birini seçmek gerekecek. Örneğin bir yazılım güncellemesi artırılmış hızdan yararlanacakken, akıllı ev cihazları artırılmış menzilden yararlanacak, böylelikle birbirinden daha uzak mesafede olan cihazlar da birbiriyle iletişim şansı bulacak.

Bluetooth 5 Nesnelerin İnterneti için neler getirecek?

Bluetooth 5’in getireceği yeniliklerden en fazla yararlanacak alanların başında Nesnelerin İnterneti geliyor.

Bluetooth 5 ile menzilin artması sayesinde tüm dairenin, katın veya küçük binaların kapsam altına alınması mümkün olacak. Bluetooth SIG idari direktörü Mark Powell, Bluetooth’un insanların Nesnelerin İnterneti deneyiminde devrim yarattığına dikkat çekiyor. Bluetooth 5’in de bu devrimi, güvenilir Nesnelerin İnterneti bağlantıları sunarak ve ‘beacon’ olarak anılan işaretçilere uyumu daha da ileri götürerek sürdüreceğini dile getiriyor. Sonuç olarak iletişim engelleri azalacak ve kesintisiz bir Nesnelerin İnterneti deneyimi sunulacak.

Powell’ın ‘beacon’ terimiyle kastettiği, alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda navigasyonu kolaylaştıran işaretçiler. Bazı alışveriş merkezleri veya mağazalar bu işaretçiler aracılığıyla müşterileri ilgilerini çekecek indirimlere veya fırsatlara yönlendiriyor. İşatetçiler sayesinde kapalı alan içinde konum saptaması yapmak çok daha kolay hâle geliyor, konum doğruluğu da önemli oranda artıyor.

Bluetooth 5 ile sunulacak daha geniş kapsama alanı sayesinde, evin veya iş yerinin etrafındaki cihazların birbiriyle iletişim kurması daha kolay ve hızlı olacak. Mark Powell, Bluetooth 5’in çıkışının kritik bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çekiyor, bu teknolojinin 2020 yılı itibarıyla Nesnelerin İnterneti cihazlarının üçte birinde olacağının tahmin ediyor. Bluetooth SIG, aynı zaman aralığında 13.9 milyar kablosuz ürünün piyasaya sunulacağını da tahmin ediyor.

Bluetooth SIG yöneticisi, bu yeni protokolün ticari, endüstriyel ve dış ortam odaklı kullanımlarda büyük fırsatlar sunacağına dikkat çekiyor.

Bluetooth 5 ne zaman kullanıma sunulacak?

Tüketicilerin bu yeni teknolojiyle tanışmak için aylarca veya yıllarca beklemeleri gerekmiyor. Cihaz üreticilerine bu yeni standardı ürünlerinde kullanmaları için gerekli unsurlar çoktan sağlanmaya başladı. Bluetooth SIG, yeni teknolojiyi destekleyen cihazların 2 ile 6 ay arasında bir zamanda çıkmaya başlayacağının söylemişti. Bu ay sonu Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde yeni akıllı telefonlarda ve akıllı ev ürünlerinde Bluetooth 5 teknolojisini görmeye başlayabiliriz.

Mevcut veya daha eski Bluetooth teknolojisine sahip cihazlarınızı değiştirmeniz gerekmiyor. Çünkü Bluetooth 5 teknolojisi geriye dönük uyumluluk taşıyor. Formatın düşük enerji tüketimli versiyonunun Bluetooth 4.0-4.2 arası sürümleri çalıştıran tüm cihazları destekleyeceği belirtiliyor. Ne var ki, Bluetooth 5’in sağladığı tüm yeniliklerden faydalanmak için bu teknolojiyle uyumlu güncel bir kuruluma sahip olmak en ideal durum olacaktır.